Gartner：受疫情影响，2020年全球半导体收入将降0.9%

北京时间4月10日下午消息，据外媒报道，Gartner公司预测，由于新型冠状病毒全球大流行对半导体供需产生的影响，2020年全球半导体收入预计将下降0.9%，低于上一季度12.5%的增长预期。

Gartner研究业务副总裁理查德·戈登（Richard Gordon）表示：“COVID-19在全球范围内的广泛传播，以及各国政府为遏制疫情扩散而采取的强有力行动，对半导体行业需求产生了比此前预期更为严重的影响。今年的预测可能会更糟，但内存业务的增长可能会在一定程度上减缓业务的急剧下降。”

总体而言，2020年全球半导体营收较上个季度预期减少550亿美元，降至4154亿美元。2020年，市场总增长率预期由12.5%降至0.9%，非内存预计将下降6.1%，而内存预计将增长13.9%。

2020年，半导体存储业务收入将占全球半导体市场营收总额的30%。预计2020年内存市场规模将达到1247亿美元，预期增长13.9%；而非内存收入市场规模将达到2906亿美元，同比下降6.1%。

在内存方面，由于从2019年开始持续严重短缺，预计NAND闪存收入将在2020年增长40%，这将使定价保持稳定。Gordon认为：“由于晶圆厂的业务延迟和技术转型，NAND闪存的供应量在2020年将保持历史低位，但需求会在2020年晚些时候减少。2020年上半年15.7%的初始价格涨幅将在下半年逆转为9.4%的跌幅。不过，平均价格水平仍将使得NAND闪存收入在今年实现增长。”

2020年上半年，来自云服务提供商的强劲需求将推高服务器DRAM的定价和营收。然而，需求疲软和智能手机市场价格的下跌将完全抵消这一增长。Gartner分析师预计，DRAM市场整体收入将在2020年下降2.4%。

Gordon表示：“非内存半导体市场的智能手机、汽车和消费电子产品产量将大幅下降，并将受到来自各个方面的严重影响。相比之下，随着远程工作和在线访问需求的激增，持续的投资将会让我们看到超大型数据中心和通信基础设施行业的业务弹性。”