亚马逊正筹建实验室，帮一线员工做新冠病毒检测

4月10日消息，美国当地时间周四，电子商务巨头亚马逊宣布正在筹建实验室，以便对其员工进行新型冠状病毒检测。

亚马逊至少64个仓库确认有员工感染了新型冠状病毒，许多员工对此感到担心。亚马逊表示，该公司已经开始组装建造实验室所需的设备，并在最新的博客文章中表示，希望“尽快开始为一线员工提供检测”。

但亚马逊承认，在此次疫情结束前，其设备和实验室可能还无法为所有人提供筛查。不过该公司称：“我们认为值得一试，我们随时准备与他人分享我们学到的任何东西。”

亚马逊正在进行抗原检测，这是一种诊断性检测，用来确定某个人是否被感染。

有媒体报道称，亚马逊比以往任何时候都更需要员工继续上班，这给了员工要求公司提高仓库安全标准的筹码。

美国政府在测试方面的努力以失败告终，导致更多公司选择自己开发测试套件。但是测试仍然非常有限。例如，在旧金山，只有不到1%的人口接受了检测。目前还不清楚是否有其他雇主也在实验室里对自己的员工进行测试。

亚马逊在其博客中写道:“在全球范围内对所有行业进行定期测试，既有助于保障人们的安全，也有助于让经济恢复和运行。但是，要想让这一切奏效，我们作为一个社会，将需要更强大的测试能力。”

亚马逊表示，除了获得这些设备外，它还将研究科学家、项目经理、采购专家和软件工程师从日常工作中转移出来，组建专门致力于病毒筛查计划的团队。

由于更多人转向在线购物，导致亚马逊的订单激增，为此该公司推迟了某些非必需品的递送，优先发货厕纸和漂白剂等家庭必需品，这些东西在新型冠状病毒爆发期间供应不足。

在努力满足购物者需求的同时，亚马逊还面临着来自员工和政界人士越来越大的压力，要求其更好地保护仓库和运输工人免受病毒感染。员工们在纽约、密歇根州和伊利诺伊州举行了抗议活动，要求提供个人防护装备，并要求政府修改相关工作规定。

亚马逊本周开始向仓库工人发放口罩，并开始检查轮班员工的体温。如果他们的体温出现异常，需要回家观察三天。该公司还实施了新规定，以确保员工之间保持安全距离。