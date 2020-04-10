SpaceX拟4月16日发射第七批星链卫星，总数将达410颗

4月10日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX日前宣布，该公司拟4月16日在美国宇航局肯尼迪航天中心(KSC)第39A发射台，发射第七批60颗星链卫星。如果发射成功，SpaceX在轨道上运行的卫星将达410颗，远超其他竞争对手。

负责监督佛罗里达太空海岸的美国空军指挥官道格·希斯(Doug Schiess)表示，在目前疫情情况下，支持发射的决定是在个案基础上做出的。因为星链卫星的发射不需要太多人力，发射设施更容易实现物理分离。此外，这些卫星都归SpaceX所有，因此发射准备工作更容易完成。

3月18日，SpaceX刚刚遭遇了自2012年以来首次飞行中火箭发动机故障，并引发了美国空军和美国宇航局的关注。这两家机构在未来几个月，都将借助SpaceX的技术进行有史以来最重要的发射任务。美国宇航局计划5月中下旬使用SpaceX的载人龙飞船进行首次载人试飞，而美国空军则要借助SpaceX发射GPS卫星。

自从星链卫星开始发射以来，SpaceX利用这些任务实现了可重用性飞跃，这个过程表明，客户的有效载荷没有遭遇任何风险。至少到目前为止，美国宇航局和美国空军都计划利用经过飞行验证的猎鹰火箭执行发射任务。