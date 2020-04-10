李想谈理想ONE早期座椅硬度不合格：将为车主免费更换

IT之家4月10日消息 理想汽车CEO李想今天发文谈理想ONE发布一周年，称交付初期还是有不少问题的。随着产量提升，已经很好解决了前期的各种问题，质量也趋于稳定。

“软件的问题可以通过OTA迭代，质量问题保修搞定，但是硬件产品力问题也不能让老的车主吃亏。”李想表示，对于座椅乘坐过硬的问题，理想汽车准备开始帮助早期座椅硬度不合格的用户免费更换全新的座椅，将在月底发布预约、检测、更换的说明和流程。

与此同时，李想还表示，月底还会有另外一个重要的硬件改进免费提供给早期的车主，对产品力的提升和驾驶体验有很大的帮助。

IT之家报道，今日早些时候，理想汽车公布数据显示，截至4月9日，理想ONE已累计向用户交付超过4500台。此外根据上险数据显示，理想ONE在第一季度上险数为2989辆。

下面是李想文章全文：