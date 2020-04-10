李想谈理想ONE早期座椅硬度不合格：将为车主免费更换

IT之家4月10日消息 理想汽车CEO李想今天发文谈理想ONE发布一周年，称交付初期还是有不少问题的。随着产量提升，已经很好解决了前期的各种问题，质量也趋于稳定。
“软件的问题可以通过OTA迭代，质量问题保修搞定，但是硬件产品力问题也不能让老的车主吃亏。”李想表示，对于座椅乘坐过硬的问题，理想汽车准备开始帮助早期座椅硬度不合格的用户免费更换全新的座椅，将在月底发布预约、检测、更换的说明和流程。
与此同时，李想还表示，月底还会有另外一个重要的硬件改进免费提供给早期的车主，对产品力的提升和驾驶体验有很大的帮助。
IT之家报道，今日早些时候，理想汽车公布数据显示，截至4月9日，理想ONE已累计向用户交付超过4500台。此外根据上险数据显示，理想ONE在第一季度上险数为2989辆。
下面是李想文章全文：
4月10日是理想ONE发布一周年，咱们也连续两个月拿到整个中国所有插电式车型销量的第一名，我们继续努力把这个第一长期保持下去。好的经营效率才是购买了终身质保车主们的最佳保障。
理想ONE交付的初期还是有不少问题的，一个全新车型众多供应商和我们共同爬产遇到的问题，这个在所有的全新车型上也都存在。随着产量的提升，我们已经很好的解决了前期的各种问题，质量也趋于稳定了。
软件的问题可以通过OTA迭代，质量问题保修搞定，但是硬件的产品力问题也不能让老的车主吃亏。
比如座椅问题。理想ONE座椅设计是比较德系的偏硬的风格，好处是长途不会腰酸背痛，支撑力好。但是去年12月生产的少量座椅在供应商全新的工厂爬坡生产的时候硬度没有控制好，造成了座椅乘坐过硬的问题。最近几个月交付的座椅的软硬舒适性都完全没有问题了，大家可以去店里亲自体验一下。
经过我们疫情后的大量工作准备，我们准备开始帮助早期座椅硬度不合格的用户免费更换全新的座椅。由于工作量比较大，是个系统的工作，我们会在月底发布预约、检测、更换的说明和流程。
希望您耐心等待，我们一定让您满意。顺便再感谢一下您对于初创企业的支持。
虽然座椅的环保、安全、质量都是绝对合格的，但是舒适性并没有达到我们当初的承诺，这个我们认。
月底还会有另外一个重要的硬件改进免费提供给早期的车主，对产品力的提升和驾驶体验有很大的帮助。
感谢用户过去一年对我们的鼎力支持和耐心，产品质量和产品力我们负责到底。
观望的用户也可以放心购买，座椅硬等问题我们已经很好的解决了，您可以到店里去体验一下，生产质量和供应商的质量也非常稳定了。我对这句话负责。