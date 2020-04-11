谷歌被两位小学生告了？被指通过捐赠电脑非法收集隐私信息

谷歌又被告侵犯隐私了，这次是被两个小学生。

继外国小学生在应用商店给谷歌课堂打一星、给差评之后，他们又有了新动作，只不过这次是“真枪实弹”，诉诸法庭。

近期，外媒曝出两名小学生起诉谷歌，称谷歌非法收集他们的声音、面部信息以及其他个人身份信息。

4月2日，美国北加州圣何塞地方法院受理了这项诉讼，该诉讼文件中显示，提起诉讼的两名小学生化名为HK和JC，他们通过父亲Clinton Farwell发起了起诉。

捐赠电脑，通过“G Suite for Education”收集学生隐私

诉讼中提到，谷歌通过捐赠Chromebook笔记本电脑“渗透”到了当地的中小学系统。这些Chromebook预装了谷歌教育平台的“G套件”，包括学生版本的Gmail、日历、驱动器、文档、表格和其他谷歌的应用程序。

4月2日谷歌宣布向加州学生捐赠4000台Chromebook

为了使用这些教学软件，孩子们必须对着笔记本电脑的录音设备说话，也必须看着笔记本电脑的摄像头，这样谷歌就可以轻松获得大部分孩子的面部信息和声音信息。

除了面部和声音信息外，诉讼书称谷歌还在未经学生父母许可的情况下收集了物理位置、访问的网站、在谷歌的搜索引擎中使用的每个搜索词（以及他们点击的结果）、在YouTube上看的视频、个人联系人列表等。

据了解，美国超过一半地区的学生都在使用谷歌的教育产品，包括伊利诺斯州，并且大部分学生都在13岁以下。

这里特别提到了伊利诺斯州，是因为该州有着美国最严格的《生物识别信息隐私法(BIPA)》。BIPA明确指出私人企业必须经过民众的知情同意后，才能收集其生物特征（包括面部和声音信息）。

如果诉讼成立，谷歌的行为就不仅违反了BIPA，还违反了美国最严格的《儿童在线隐私保护法(COPPA)》。COPPA要求网站和在线服务全面、明确地指明其数据收集、使用和披露的做法，并且收集披露13岁以下儿童的数据之前需要获得父母的同意。

屡遭隐私诉讼，谷歌入侵未成年人世界？

今年2月，新墨西哥州总检察长Hector Balderas就曾起诉谷歌公司，称使用其笔记本电脑时存在数据泄漏。与这次诉讼的内容如出一辙，Balderas指控谷歌秘密收集信息，包括学生的地理位置信息、搜索历史、学生在谷歌上搜索的词汇、他们在YouTube上看过的视频、个人联系人列表、保存的密码、语音记录等，违反了COPPA。

根据新墨西哥州的诉讼，目前美国有超过8000万的教育工作者和学生使用谷歌教育，其中超过2500万的学生在学校使用Chromebook笔记本电脑。新墨西哥州的诉讼称，为了推动学校使用其产品，谷歌曾公开承诺，将严肃对待学生的隐私，永远不会出于商业目的挖掘学生数据。然而却被“啪啪打脸”。

不仅如此，谷歌还曾在去年9月被美国联邦贸易委员会(FTC)罚款1.7亿美元，理由是旗下视频平台YouTube涉嫌违反儿童隐私法。这笔1.7亿美元的罚款是COPPA迄今开出的最大罚单，远超过TikTok（海外版抖音）母公司18年2月因违反该法而受到的惩罚。

再说回目前，随着美国疫情的爆发，谷歌课堂应用下载量激增。而此前这项应用基本无人问津，根据AppBrain的数据，谷歌课堂在3月初还没有进入受欢迎应用程序的前100名，然而截至3月28日，它的下载量已超过5000万次。