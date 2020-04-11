加入诸多实用新功能！QQ新版详细体验

是不是觉得QQ PC版最近的更新都是在网课功能上了呢？对的，腾讯为了同学们可以更好地上网课真是操碎了心。不过QQ最近推出了9.3.2版，这一次的更新可是跟网课无关，此次更新带给用户几个非常好用的新功能，一起来看看吧。

未读消息一点即达

如果一段时间没有去关注QQ群，那么有些热门QQ群里的聊天记录就可能有几十上百条了。这时候要爬楼去看未读消息那是个累活啊。这不新版QQ给我们带来了未读消息定位气泡，当聊天记录多时该功能气泡会自动出现，用户只需要点击该气泡就可快速到达首条未读消息，非常方便。

图1 未读消息气泡提示

聊天界面改新颜

新版QQ对聊天对话框进行了视觉美化升级，在结构上没啥变化（右侧显示QQ秀形象），只是美化了一下按钮图标，你还别说，新的图标看上去确实比较的顺眼了。

图2 新版QQ聊天对话框

图3 旧版QQ聊天对话框

聊天记录自动分类

新版QQ对聊天记录进行了类别划分，用户可以根据“图片/视频、文字、在线文档、链接”这些分类来检索需要的文件。

图4 聊天记录分类检索

截图里的大变化

有许多用户都习惯用PC版QQ里的截图功能来进行屏幕截图，其实QQ的截图功能就是一个实用的简化版的截图工具。这不，新版QQ又对这个功能进行了改进。

改进一：截图可截取任意形状

用户在激活截图功能后，使用长按右键并拖动画区域的操作可以进行不规则截图操作。

图5 不规则截图操作

改进二：可以录制屏幕了。

在新版QQ中可以进行屏幕录制操作了，按下快捷键（Ctrl+Alt+S），就会出现录制选项，用户可以自由框选需要录制的屏幕区域，也可快捷选择需要录制的窗口，然后就可以开始屏幕录制操作了。

图6 屏幕录制功能

改进三：屏幕文字识别功能

新版QQ带上了屏幕文字识别功能，可以帮助用户提取屏幕（图片）中的文字。按下屏幕识图的快捷键（Ctrl+Alt+O），然后像截图操作那样框选需要识别文字的区域，屏幕识图功能就会自动帮助用户提取所选区域的文字内容。成功识别后可进行文字编辑、存储到腾讯文档、复制及下载操作。

图7 屏幕文字识别功能

总结

怎么样，新版QQ你用上了么？你觉得哪个新增功能最为实用呢？