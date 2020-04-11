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微软高管对比PS5和XSX主机性能：“我们的主机更好”

2020/4/11 8:01:00来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家4月11日消息 在微软Xbox Series X和索尼PlayStation 5的最终规格发布几周后，人们对他们的讨论仍然没有停止。微软选择了一种非常类似于Xbox One X的演进方式，拥有强大的硬件规格，而索尼选择了一种稍有不同的方式，他们在SSD上大作文章。关于Xbox Series X和索尼PlayStation 5的性能配置，IT之家曾做过对比，大家可以看《谁更强悍 ！微软 Xbox Series X 对比 索尼 PS5 性能配置一览》这篇文章。

那么两种游戏机谁比较好呢？网上对这个问题的争论一直没有停止，而目前，微软的前Xbox团队成员Bill Stillwell在最近的一次与Dealer – Gaming的播客中谈到了自己的想法，他现在在微软的Cognition 团队。

在节目中，Bill Stillwell表示，“我们拥有最好的设备，我认为您所看到的（与Mark Cerny进行的PS5规格揭秘活动）是原本打算用于GDC演讲的副产品，但后来变成了营销活动。我一直很喜欢索尼的演讲，我认为它们展示了有趣的技术。虽然就我个人而言，我认为我们有一个更好的产品，但我们并不关心外面的各种评论和所谓的科普。”

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关键词：PS5PlayStation 5Xbox Series X

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