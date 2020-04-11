广东餐饮协会敦促美团外卖取消高佣金，称其涉嫌实施垄断定价

IT之家4月11日消息 4月10日下午，广东省餐饮（烹饪）协（商）会通过微信公众号致函美团外卖，敦促美团外卖取消独家经营限制，切实降低外卖佣金。

广东省餐饮协会称，美团外卖目前在广东餐饮外卖的市场份额高达60%~90%，已达到《反垄断法》规定的市场支配地位。但美团外卖涉嫌实施垄断定价，各类收费层出不穷。例如，美团外卖持续大幅提升扣点比例，新开餐饮商户的佣金最高达26%，已大大超过了广大餐饮商家忍受的临界点，且上述不公平交易规则在疫情期间未有实质改变，引起了餐饮企业不满情绪。

同时，广东省餐饮协会“控诉”美团外卖在疫情期间强制餐饮商家做“独家经营”，否则就强制注销、下架门店，既违反了相关法律关于禁止排除竞争的相关规定，亦不符合国家市场监管总局发布的《关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告》相关要求。

协会方面表示，餐饮业是抗疫期间重点民生行业，也是受疫情影响的重点行业。为响应疫情防控需要，广东餐饮业第一时间积极配合，关闭堂食，外卖成了餐饮业唯一的营收来源。但美团要求餐饮商家做“独家经营”，否则就强制注销、下架门店。此举涉嫌违反《反不正当竞争法》《反垄断法》《电子商务法》关于禁止排除竞争的相关规定，以及4月5日国家市场监管总局发布的《关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告》要求。

IT之家了解到，交涉函中对美团提出要求，呼吁美团对餐饮行业予以实质性帮扶，具体要点：立即取消独家合作限制等其他垄断条款，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单、促进餐企开源脱困；直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上。