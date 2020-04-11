美建议暂停所有涉蝙蝠研究，防止动物被人传染新冠病毒

北京时间4月11日消息，美国联邦政府建议，在新冠肺炎疫情期间，各研究机构应当暂停所有在美国境内进行的与蝙蝠有关的实地实验和研究工作。

在发送给所有美国境内涉蝙蝠研究人员的一封电子邮件中，美国渔类和野生动物保护局提出了这一建议，它担心人类会把新型冠状病毒传染给动物。

美国渔类和野生动物保护局的官员担忧，如果美国境内的蝙蝠感染新型冠状病毒，可能会引发“回溢效应”，人为为病毒增加新的传播途径，破坏防疫努力。

在发送给《华盛顿邮报》的一份声明中，美国渔类和野生动物保护局发言人说，“我们知道，许多动物容易感染多种冠状病毒。但我们目前尚不清楚的是，新型冠状病毒是否会感染包括蝙蝠在内的北美地区野生动物。”

虽然新型冠状病毒的宿主尚在调查中，但一种可能的情形是，它存在于蝙蝠体内，通过穿山甲传染人类。

部分证据表明，新型冠状病毒可以由人传播给其他动物物种。

多家媒体报道称，有包括猫和狗在内的动物新型冠状病毒核酸检测结果呈阳性，甚至布朗克斯动物园的一只马来亚虎，也被检测出感染了新型冠状病毒，管理人员认为它可能是被一名无症状动物园员工感染的。

美政府官员担忧，白鼻病使美国境内蝙蝠更容易感染新型冠状病毒

在新型冠状病毒被发现前，蝙蝠就被证实是数百种冠状病毒的宿主，它们的免疫系统已经学会与这些病毒“和平共处”。

但是，最近美国境内蝙蝠一直在闹白鼻病，自2006年以来已经有超过550万只蝙蝠因此死亡。

政府官员担忧，白鼻病可能降低美国境内蝙蝠的免疫力，使得它们更容易感染新型冠状病毒。

生物学家最近举行了一次会议，讨论新型冠状病毒对蝙蝠的影响，以及在未来的研究中需要采取哪些安全措施。

非营利组织生态健康联盟高管凯文·奥利瓦（Kevin Olival）表示，“涉蝙蝠研究的长期目标是人类的健康，但当务之急是，人类不能将新型冠状病毒传播给与我们接触的动物。”