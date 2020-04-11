受色情图片等问题影响，新加坡教育部暂停教师使用Zoom

据国外媒体报道，新加坡教育部周五表示，由于发生了“非常严重的事件”，新加坡已暂停教师使用视频会议工具Zoom对学生进行网络教学。

和全球其它许多地方一样，为了遏制当前正在发生的新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，新加坡的学校纷纷采用视频会议类的应用程序，为呆在家里的学生提供视频教学。据新加坡当地媒体报道，所谓的“非常严重的事件”，其中之一是指屏幕上出现了淫秽图像，陌生男子与几位十几岁女孩在上地理课期间发表淫秽评论。



过去一段时间以来，为了应对新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，全球许多地方实施了居家隔离措施，导致Zoom 的量激增。但是该视频应用所暴露出来的安全和隐私问题，一直困扰着该视频会议应用的母公司Zoom视频通信公司。

新加坡教育部教育技术司的亚伦·洛赫（Aaron Loh）表示，“这些都是非常严重的事件。教育部目前正在调查这样的事件，并将在必要时向警方提供调查报告。”但是，洛赫没有提供“非常严重的事件”的细节。

洛赫还表示，“作为预防措施，我们的教师将暂停使用Zoom，直到这些安全问题解决为止。”

洛赫称，他们将进一步就安全协议向教师提供建议，例如要求安全登录，并且不能将视频教学课堂链接透露给课堂外人员等。

台湾和德国已经限制对Zoom的使用，而Alphabet旗下谷歌公司当地时间周三宣布，该公司笔记本电脑禁止使用Zoom的桌面版本。由于暴露出来的安全和用户隐私问题，Zoom视频通信公司还将面临用户的集体诉讼。

用户越来越担心，Zoom提供的视频会议内容传输缺乏端到端加密，而不速之客闯入课堂的“Zoom炸弹”（Zoom bombing）事件之所以发生，这正是原因之一。Zoom炸弹是指黑客窃取登录密码入侵视频会议，发布色情图片或不妥言论。实际上，在疫情期间，学校以及公司和机构办公人员，许多都在使用这款视频应用软件，Zoom也因疫情在一夜之间暴红。

美国加州伯克利高中的官员表示，鉴于使用Zoom所发生的事件，他们已经暂停使用Zoom。据一封家长信件称，当地时间周三，加州伯克利高中的网络课堂上，一名“使用种族诽谤语言的裸体成年男性”闯入该校利用Zoom提供的有密码保护的网络课堂，导致学校作出暂停使用Zoom的决定。

为了解决安全问题，Zoom已经启动了一个长达90天的计划，以加强用户的隐私保护和认真解决用户担心的安全问题。该公司已经已经聘请社交网络公司Face book前安全主管亚历克斯?斯塔莫斯（Zoom）担任顾问。

Zoom首席执行官袁征（Eric Yuan）4月1日发布的博文表示，该公司将暂停所有新功能的开发工作，专注于解决隐私和安全问题。