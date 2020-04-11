失业没钱交房租？硅谷打土豪法案被否决

作为美国最早实施居家令的地区，加州已经彻底停摆三个多星期了。除了超市药店银行加油站，其他商家都只能关门，餐馆只能接受外卖。虽然居家管制措施有效延缓了新冠病毒扩散，趋平了病例增长曲线，避免了加州医疗体系崩溃的悲剧，但另一方面，也造成了大量企业和商家被迫歇业停工，带来了数以百计的失业人群。

美国首次申请失业救济人数的数据显示，过去三个星期，美国已经有近1700万人失业。而加州政府的公开数据显示，上周加州每天都有超过11万人申请失业救济，3月12日以来已经有200多万人失业。失业意味着突然失去收入，申请失业救济补助也需要时间，联邦政府的1000美元生活补助更要下周才到账，但房租账单却就在眼前。

为了保障失业人群的食物供应，社会慈善组织已经开始给民众免费发放食物包，里面包括大米、牛奶、鸡蛋、青菜、水果、面包等食物。周四下午，洛杉矶民众冒着细雨，排着近两公里的队伍领取数量2500份的免费食物。值得一提的是，在加州政府的呼吁下，现在民众出门大多都会自觉戴上了口罩。

吃饭问题或许还好解决，住房才是支出大头。在硅谷圣何塞，有43%的居民都是租房客，而一个80多平米的两居室公寓的平均租金也接近2800美元(租房数据网站RentCafe 4月份统计数据)。在失业保险和生活补助金都没有下来的情况下，失业民众也只能选择拖欠房租了。

覆盖1340万套出租公寓的美国租房行业协会National Multifamily Housing Council本周公布的数据显示，4月第一周美国已经有高达31%的租房者没有支付房租，而去年同期的欠租比例是18%。显然，失业大潮已经直接影响到民众支付租金的能力。分析师们担心，如果租客拖欠房租过久，会引发一系列连锁反应，导致商业房贷违约，影响抵押担保债券投资。

不过，在保护弱势群体方面，民主党占据绝对主导的加州一直走在美国前列。加州州长纽森3月下旬颁布法令，为因为停摆无法支付房租的租客提供两个月的保护期，在这两个月时间房东不得驱逐租客。这意味着租客可以拖欠两个月缴纳房租，不必担心无家可归。

对房东而言，两个月无法收租也是很大的损失，毕竟他们也面临着房贷以及房产税。政府只允许租客拖延房租，却不允许房东拖延房产税，4月10日还是要如数交付。但考虑到目前是非常时期，很多房东也理解政府的这一保护措施。毕竟就算赶走交不起房租的租客，把房子重新出租，在现在的市场情况下，可能也找不到租客。一些好心的房东甚至已经同意减免部分租金了。

在加州出租房子，原本就面临很多法律限制，驱赶租客更是一件很难的事情。不能随意调涨房租，涨幅必须控制在CPI加5个百分点的范围；不能歧视租客身份，不可拒绝向非法移民出租房子；不能无故驱赶一年以上的租客，如果租客本身没有过错，房东收回自己的房子，都要给租客支付一个月租金作为安家费。

如果没有签订租房合同，租客更是可以拿举报来威胁房东。因为房东被举报之后会面临更多的处罚。我的一位朋友私自出租房子中的房间，最后被租客以举报威胁达成私下和解，不仅免除了拖欠几个月的房租，还倒贴给房客2000美元。

但目前的保护措施只是允许推迟支付，等保护期结束，租客还是要还清拖欠的房租。硅谷圣何塞的两位议员本周又提出了新的议案，要求房东对那些因为经济停摆而无法支付房租的租客免除三个月租金，彻底让失业人群安心。

这项提案一出，立即引发了巨大争议。但房东们并不买账，他们认为政府不该牺牲他们的利益来照顾失业群体；如果政府真的为租客考虑，就该替他们垫付房租，而不是光明正大的“打土豪”。而且失业人群随后是可以拿到失业救济金和生活补助的，只是暂时手头不宽裕，也不至于三个月一分钱都拿不出。

这个星期在Facebook和朋友圈，都看到不少房东呼吁集体施压议员，共同狙击这个“劫富济贫”的法案。换一个角度来看，周围华人朋友有出租房的真不少。

在周三的圣何塞市议会在线会议上，议会否决了这项议案。(硅谷地区议会已经改成在线开会，这一点比美国国会领先多了)。主要是因为圣何塞市政府律师向议会成员们解释说，如果通过这个法案，会带来违宪的风险，强行剥夺房东的房租等于侵犯私人财产。而且美国宪法禁止政府侵犯和干涉私人之间的合约债务。

提出这项议案的市议员还不死心，又建议获得经济补助的房东把补助让利给租客。议员提出，数以千计的非法移民在这次停摆中也失去了工作，但他们没有合法身份，无法享受失业保险。他们没法支付房租，会面临经济困难。显然这更加有违宪风险，再一次遭到否决。但另一方面，政府出钱补贴房租的议案也没有得到支持。

瘟疫灾难是所有人共同面对的，但租客和房东群体们各有自己的利益诉求。加州还有另外一群人的住房问题更加急迫：高达15万的无家可归者，光是圣何塞就有近6000名。在新冠肺炎疫情期间，安置这些无家可归者成为了一个大难题。他们的健康状况大多不佳，不少还有毒瘾。一旦感染新冠，就可能成为最惨烈的人群。圣何塞已经有10多名无家可归者被感染，甚至出现了死亡病例。

按照此前加州政府提出，州政府三分之一和地方政府三分之二的比例来分担安置任务。就在本周，圣何塞政府刚刚拨款1700万美元要给无家可归者建500个简易房。虽然这个数量还远远不能满足安置要求，但至少能救一些是一些吧。