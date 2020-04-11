电商之外，快递战场暗流涌动

因为疫情，很多人都过上了“宅生活”。而为了打发时间，和做一些防疫准备，网购成为一些人每天都要做的事情。每天早中晚，都可以看到小区门口停着各式颜色的快递小车，尤其是顺丰和京东，一天更是要来三次。

此前，阿里、京东和拼多多都对外发布了2019年第四季度的财报，三家在取得业绩上的超越的同时，也都对今年一季度的情况打了预防针，都有着各种不确定性。值得注意的是，在这之中，京东因为其物流不休息以及速度快等方面的原因，在这个春节期间取得了不小的收获，也会在一定程度上激发此前沉寂的消费用户。

相比较下，淘宝和拼多多受到部分快递放假运力衰减的影响，很多商家都是发不出货来，对整个平台的交易都造成了影响。而从最近时间的诸多动作来看，阿里和拼多多都要在物流上加大投入力度，电商平台在物流快递领域的战场厮杀将会更加激烈。

传阿里收购韵达10%股份 集齐四通一达

单从营收规模上来看，阿里和京东是国内最大的两家电商平台。不过，不同的是，京东一开始就注重自有物流方面的建设，并且以送达速度快，服务品质好，赢得了用户的好评。因此，我们看到，一些消费者购买比较着急的商品时，首选的是京东自营。而阿里，通过第三方商家和品牌旗舰店的入驻，几乎所有你需要的商品都可以在淘宝上买到，但配送速度上，却难以保证，更适合买一些不着急的商品。

不过，近几年我们看到，阿里也加强了在物流体系上的建设和投资，但不是像京东那样主打自有物流，而是依靠菜鸟，并通过投资申通、圆通等快递公司，来完成物流领域的布局。

当然，阿里并不是没有这个实力来像京东那样搭建属于自己的物流公司。相比较下，通过投资的方式，来提高自己在物流圈的话语权，可以更快的实现弯道超车，毕竟阿里不缺钱，也喜欢“买买买”。

资料显示，阿里是百世快递的大股东，2015年，阿里联合云锋基金投资圆通快递；2018年，阿里13.8亿美元投资中通快递；2019年，阿里战略入股申通。现在，又有消息称，阿里将收购韵达快递至少10%的股份。不过，对此消息，双方都没有直接的回应，还是以韵达到时的公告为准。如果阿里收购韵达股份成真，那么市场上我们熟知的六家民营快递公司，将有五家都纳入阿里系，剩下的一家则是顺丰。

对于韵达来说，其整体的发展较为稳健，但是，有一点也需要清楚的认识到，那就是现在通达系70%的快件都是来自于阿里以及拼多多这样的电商平台。受到疫情的影响，韵达的经营受到了一定影响，这时候选择“站队”，也算是对未来的一种提前选择。数据显示，2月份，韵达快递业务量为2.97亿票，同比下滑13.41%;单票收入为3.02元，同比下滑15.17%。

阿里这边，如果接下来将韵达收入麾下，那么在整个快递市场上将会进一步提升其话语权。另外，通过菜鸟的整合，对整个物流网络的调度，也会进一步缩小与顺丰、京东之间在配送速度上的差异。

联手极兔快递？拼多多也要杀入物流领域了

三大电商平台中，也就拼多多最“单纯”，只搞自己的电商事业，从不“关心”别的业务。相比较下，阿里和京东则是要么投资快递企业，要么是自建物流体系。不过，就当下的市场环境来看，拼多多估计也受不了这波压力了，也要杀入快递领域了。日前，有消息称，拼多多将和极兔快递达成合作。

很多人使用过四通一达、顺丰和京东，对于极兔快递这个名字，估计还是很陌生。简单介绍一下，这是一家出身在海外的快递公司，2015年成立于印尼，发展速度较为迅速，覆盖东南亚超过5.5亿人口，每月收寄包裹数量在5500万。去年，极兔快递进入中国市场，“借壳”龙邦快递。但是，由于时间短，加上国内快递市场本身的竞争压力就很大，因此极兔快递现在基本没什么存在感，也只能是打价格战。

上文提及过，现在快递市场大部分的生意都是来自于电商平台，作为“外来者”，极兔快递要想快速融入中国市场，选择靠山尤为重要。其中，京东苏宁这边就已经排除，阿里这边可以选择站队，但是也要和四通一达来竞争，作为“小弟”，难免会被欺负。剩下的，体量大的，也就剩下拼多多。巧合的是，拼多多现在也需要一家快递公司来弥补自己在物流领域的短板。

有了单量，极兔快递自然不愁发展。另外，极兔快递虽然在国内是个新人，但是在国外市场的多年经验，已经让其运营较为成熟，可以说照搬就行。拼多多选择极兔快递，也可以省去很多的时间成本，可以说是一个双赢。

电商之外的新战场

此前，菜鸟网络快递业务负责人曾表示，3月份菜鸟和通达系快递每天配送的包裹量，比2月份实现翻倍增长，全网每天流转包裹超过2亿个。拼多多也公布最新的物流数据，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹数已稳定在5000万个以上，同比去年增幅超过60%。

随着疫情的缓解，快递市场逐渐恢复到往年的情况。但是，经过这一两个月的时间，京东和顺丰毫无疑问是最大的赢家，也将进一步巩固两家在未来发展过程中的高品质高服务定位。与此同时，京东从去年开始大力推进个人快递业务，并且取得不错的增长，借此也使得整体的物流业务实现了盈亏平衡。这次疫情期间的优异表现，加上价格上的优势，想必未来的个人快递业务增速将会更快。

对于阿里来说，如果“拿下”韵达，集齐四通一达，那将会在未来的快递市场中拥有更多的主动权，也有利于菜鸟的整个物流生态体系的建设和调度。但是，服务这边，四通一达相较于顺丰和京东还有着明显的差距，帮助这几家快递企业弥补服务上的差距，也是阿里未来需要着重推动的一件事。

拼多多虽然入局较晚，但是平台的单量在那摆着，和极兔快递合作，虽然需要进一步的磨合和一起探索，但也总比受制于人强。对于拼多多来说，更多的考验来自于时间和对成本的考量上。

总的来说，当前国内快递市场还是主要“依附”于电商平台作为出入口，否则顺丰也不至于那么偏执发展电商业务。现如今，快递已经逐渐成为电商平台竞争的第二舞台，此前拼多多上线电子面单，就已经有了丝火药味。未来，拼多多能否“插队”建起物流城池、京东个人快递业务能否进一步突破、阿里能否组织好四通一达加固城墙，都将成为未来市场上的看点。