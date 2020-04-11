垃圾回收、超市收银...因为疫情蔓延都换成了机器人

据国外媒体报道，随着疫情的持续蔓延，人们把更多注意力集中到了自动化能够尽量减少与他人密切接触等好处上，反之对自己工作被机器取代的普遍不安可能会消散。

图示：在AMP Robotics公司位于科罗拉多州路易斯维尔的实验室里，一个AMP机器人系统正在对可回收材料进行分类。

早在疫情之前，整个回收行业就已经在苦苦挣扎。现在，全世界越来越多的城市都暂停了垃圾回收服务，部分原因是担心工人们在整理使用过的水瓶、食品容器和盒子时，会增加感染新型冠状病毒的概率。



一个解决方案是：让机器人来做这项工作。

自从新型冠状病毒疫情在美国肆虐以来，机器人公司AMP Robotics的订单数量有了“显著”增长。这家公司生产的机器人使用人工智能技术来筛选回收材料，清除垃圾

公司首席执行官马塔尼娅·霍洛维茨(Matanya Horowitz)说，“一些原本打算采购一两个机器人的工厂现在都在说，’我们需要更多的机器人。’”“一切都进展得非常快。”

图示：AMP Robotics公司的回收机器人。

在疫情蔓延之前，从客服中心到仓库和杂货店等一系列工作中，自动化已经逐渐取代了人工工作，因为企业希望削减劳动力成本，提高利润。

但劳工和机器人技术专家表示，疫情结束后保持社交距离的指令可能会以某种形式继续实施下去，这也可能会促使更多行业加快普及自动化。当整个社会以尽可能减少人与人之间接触的方式对工作场所进行重组，长期以来人们对失业的担忧，或者对让机器控制日常生活重要方面的普遍不安可能会随之而消散。

“在疫情蔓延之前，人们可能会认为我们太过自动化了，”克莱姆森大学(Clemson University)教授理查德·帕克(Richard Pak)说，他专门研究自动化过程中的社会心理因素。“这一事件将促使人们思考应该如何更多地实现自动化。”

例如食品杂货行业正更多依靠自动化来解放员工，以应对疫情期间需求的减少

位于圣地亚哥的Brain公司主要生产用于自动地板清洁机器的软件。该公司称，与两个月前相比，零售商使用自动地板清洁机器人的数量增加了13%。该公司表示，这些“地板护理机器人”每天要做大约8000小时的工作，“如果没有它们，这些工作本来应该由清洁工来完成”。

在像Giant Eagle这样的超市里，机器人解放了以前花时间清点库存商品的员工，让他们能够专注于对物品表面进行清洁和消毒，并保证货架上的货物供应充足。

零售商坚称，机器人是在提高员工的工作效率，而不是取代他们。但随着商品抢购潮的消退，以及随之而来的销售额下降，那些在疫情期间对人力资源进行重新分配人的公司可能不再需要更多员工了。

图示：AMP Robotics公司的人工智能技术能够识别传送带上的物品。

收银员的角色也在发生变化。

多年来零售商们都为消费者提供自助结账设备。但这些机器往往需要人工干预，以帮助购物者操作经常变化无常又令人沮丧的技术。

疫情蔓延促使一些商店采取更激进的“非接触式”收银。从农贸市场的肉贩到各种商家们都在尽可能地让顾客使用PayPal或Venmo等移动支付服务。欧洲银行监管机构上周提高了消费者通过移动设备支付的金额，同时降低了一些认证要求。

尽管几个月前，像Amazon Go这样的全自动商店可能还只是一种技术上的新奇东西，但现在很可能成为零售商更可行的选择。

“直到现在，可能没有人会想要收银员的工作是危险的，”帕克说。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)研究劳动力市场的高级研究员马克·穆洛(Mark Muro)表示，随着企业急需资金，用机器取代人力的压力变得更加强烈。他说，“随着公司收入的下降，人们的生活成本也越来越高。”

新一轮的自动化浪潮也可能意味着，当企业重新开始招聘时，所需要的新员工数量会有所减少。

“这可能是自动化确实严重抑制雇佣需求的情况之一，”穆洛说。“当复苏真正到来时，你可能会看到更少的工人。”

甚至一些对话也已经自动化。由于办公室关闭，许多员工无法现场办公，PayPal转而采用更多的聊天机器人。近几周，基于消息的客户查询行为中又65%都是通过聊天机器人完成的，创下历史新高。

PayPal也在使用自动翻译服务，所以公司的英语客服人员也可以帮助那些不会说英语的客户。

PayPal在一份声明中表示：“我们能够通过人工智能部署的资源更灵活地对待我们的员工，并优先考虑他们的安全和福祉。”

图示：Giant Eagle超市里的扫地机器人。超市表示，自动化解放了员工，让他们有更多精力承担与应对疫情相关的任务。

YouTube在一篇博客文章中说，由于全球各地的员工越来越少，机器正在做更多的内容审核工作。

该公司表示：“我们将暂时开始更多依靠技术来帮助完成一些通常由审核人员完成的工作。”“这意味着自动化系统将在没有人工审核的情况下开始删除一些内容。”

回收行业可能会因疫情蔓延而永久改变。一些工人的时薪只有10美元，他们一直因为在疫情期间上班而有所顾虑，一些城市也一直在努力为所有员工配备足够的防护装备。联邦卫生官员向他们保证，家庭垃圾传播病毒的风险很低。但回收设施的工作人员们经常挤在一起对材料进行分类，这让保持社交距离变得更加困难。

在AMP Robotics公司，霍洛维茨等高管表示，他们的机器人能够为原本需要站在传送带上清理用过塑料和纸张的员工腾出更多空间。

霍洛维茨说，机器人的另一个好处是“它们不会感染病毒”。