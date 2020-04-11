COVID-19大流行，海外云巨头却在逆市招聘

如果对于云计算来说，有一个至关重要的“用例”，那就是全球性的大流行。

在美国和世界其他经济崩溃的同时，亚马逊网络服务（AWS），微软Azure和Google Cloud正在招聘。

“我们目前正在招聘软件开发工程师，产品经理，客户经理，解决方案架构师，支持工程师，系统工程师，设计师等，”AWS一位宣传人士说。

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亚马逊本身与AWS联合在多个方面进行招聘技术人才，“我们正在美国雇用100,000名新的全职和兼职员工，以满足在此紧张时期内使用亚马逊服务的用户需求激增。” “我们鼓励受COVID-19危机影响的酒店，餐饮和旅游业的人士与我们合作，直到他们以前的雇主可以雇用他们为止。”

鉴于上述完美的用例，AWS的招聘人数激增不足为奇。

“大流行提升云计算的需求”一文指出：“在抗击大流行的斗争中，严格限制了群众集会，越来越多的人被告知要在家工作，云计算公司纷纷出手救援。在严格的封锁措施中，在线课程的需求日益增加，视频会议，游戏，电子商务购物和远程项目协作。幸运的是，在当今世界，此类服务很容易获得。”

Zacks推荐了四支云计算股票来投资“ Beat Coronavirus Blues”：微软，AWS，Alphabet（谷歌云的母公司）和阿里巴巴集团控股有限公司。

华尔街日报进一步阐述，云巨头独特的地位使得他们最早意识到市场变化：“美国各地的办公室和店铺倒闭，仅有少数企业推动了更多的在线活动，云计算提供商正在成为冠状病毒疫情背后的抗击动力，由AWS、微软、谷歌和其他公司提供的远程数据存储和处理服务，已成为许多人与工作和家庭保持联系或放松的必不可少的链接。”

微软Azure没有像AWS那样大幅度增加招聘人数，据报道，微软冻结了其他领域的招聘，但仍在寻找Azure人才。

微软发言人说：“随着我们继续在某些战略领域进行投资，我们将继续在各个学科领域寻找行业领先的人才。” “但是，鉴于COVID-19提出的不确定性，我们暂时暂停其他职位的招聘。”微软拒绝提供更多信息，告知其仍在招聘哪些职位，以及哪些职位正在暂停招聘。

实际上，微软仍在为其庞大的云计算业务部门招聘职位，并且该公司直到上周才为软件工程师举办虚拟招聘活动。

根据《福布斯》报道， “截至2019年，微软拥有近150,000名员工。截止到4月8日，微软在LinkedIn的求职门户上仍有7,000多个职位发布。超过4,000个空缺职位提到“ Azure”。这些空缺职位中有11个与量子计算有关。”

Google Cloud则继续在其网站上宣传其“ 我们正在招聘。加入Google Cloud！ ”计划。该链接指向云软件工程师部门中的空缺职位，例如“软件工程师，Cloud SQL”和“软件工程师，Cloud Health and Life Sciences”。其他空缺职位包括云产品经理，云顾问等。

IBM的云平台通常与上述“三大巨头”并列在一起，不过它在通用云的招聘中似乎并不特别活跃，但其正在采取一些针对性的高层举措。“ IBM寻找新的领导者来应对未来的混合云战役。”

据报道，与云巨头一起，其他与云相关的公司也在招聘。正如职业网站Dice 上个月在一篇帖子中所说：“即使许多行业都在收缩，对技术人员的迫切需求仍然是，他们需要掌握从保持云基础架构运行，到设计电子商务门户的一切技术”

“在全国范围内，对远程工作和社交距离的需求，正在推动对技术人员的需求，这些技术人员可以提供从电子商务门户到维护云架构的所有内容。COVID-19危机仍然将持续一段时间，但是对于技术行业来说，围绕就业需求的一些早期信号出奇地令人鼓舞。”