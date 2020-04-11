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FasterChrome：这款小插件可让浏览器瞬间提速

2020/4/11 15:33:25来源：太平洋电脑网作者：Aimo责编：微尘评论：

Chrome的速度已经很快了，它有没有必要变得更快？一次次网上抢购的经历告诉你，还真有必要。然而，你真的很难找到比Chrome更快的浏览器，目前绝大多数浏览器都使用了和Chrome一样的内核，Opera、Edge等曾经有自助内核的浏览器也已经换用Chromium，Firefox和Safari在速度方面对比Chrome并不占优，怎么办？

解决方法还是有的。借助这款“FasterChrome”扩展程序，可以让你的Chrome浏览器大大提速！而它并不仅仅能用户Chrome，还可以用于其他基于Chromium的浏览器，包括新版Edge等都可以有提升。文末有FasterChrome的Chrome商店链接，国内用户可能无法打开，各位也可以搜索相应的crx文件手动安装。

FasterChrome只是一款小插件，为什么它能给Chrome这样的知名浏览器提速？难道是这开发者比Google的技术力还强？FasterChrome提速的方式比较巧妙。它并没有给Chrome的引擎加速，而是通过预读功能，实现了浏览器提速。

Chrome商店中的FasterChrome页面

这是什么意思呢？在上网的时候，你移动鼠标，对准某个链接再点击，这个过程是需要耗费时间的。而安装了FasterChrome后，你移动鼠标到这个链接时，FasterChrome就会预读这个链接对应的网页，当你真正点击的时候，浏览器就把已经读取好的网页渲染出来，这样开启速度就得到了提升。

FasterChrome的使用很简单，安装后，浏览器工具栏就会显示其图标。上网的时候，如果看到图标是红色的，就说明FasterChrome已经在运作了。

FasterChrome未激活

FasterChrome激活后，图标会变红

如何确定FasterChrome的提速效果？你可以通过下面的页面，试试点击按钮测速。如果移动鼠标到按钮上点击，如果发现延迟的确有所降低，说明FasterChrome的确有所作用。当然，这个测速和网速也有关系，结果会有所浮动，结果仅供参考。


测试时，需要移动鼠标，移动到按钮后立刻点击，测试出延迟

总的来说，FasterChrome的确是一款巧妙实用的小工具。它不仅可以用于Chrome，也可以用于新Edge等Chromium内核的浏览器。

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关键词：ChromeEdge

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