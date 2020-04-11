两名小学生状告谷歌非法收集隐私，官方未予置评，网友：见惯不怪！

近日，据外媒报道，两名小学生状告谷歌非法收集他们的声音、面部信息以及其他个人身份信息。



诉讼指出："谷歌完全控制了 'G Suite for Education' 服务的数据收集、使用和保留做法，包括通过使用该服务收集到的生物识别数据和其他个人身份信息，并利用这种控制权，不仅秘密和非法地监控儿童，而且在这些儿童的父母不知情或不同意的情况下，进行了这样的操作。"

4 月 2 日，美国北加州圣何塞地方法院受理了这项诉讼。

谷歌因何被起诉？

诉讼文件中显示，提起诉讼的两名小学生化名为 HK 和 JC ，他们通过父亲 Clinton Farwell 发起了起诉。

诉讼中提到，谷歌通过给当地中小学捐赠 Chromebook 笔记本电脑，Chromebook 笔记本电脑是预装G Suite for Education 的平台。该套件包括 Gmail、Calendar、Drive、Docs、Sheet 和其他谷歌应用程序的学生版本。

为了使用这些应用程序，孩子们必须对着笔记本电脑的录音设备说话，以及对着笔记本电脑的摄像头，而基于这样的方式，谷歌获得了大部分孩子的面部信息和声音信息。

除了收集面部信息和声音信息外，诉讼中还称，谷歌在未获其父母知悉或同意的情况下，非法收集和存储孩子的物理位置、访问的网站、在谷歌的搜索引擎中使用的每个搜索词（以及他们点击的结果）、在 YouTube 上看的视频、个人联系人列表等其他信息。

值得注意的是，根据诉讼，超过一半的美国学生使用谷歌的教育产品，包括伊利诺伊州的学生，其中大多数不满 13 岁。

而伊利诺伊州之所以发挥作用，是因为它拥有国内最严格的生物识别隐私法：生物特征信息保密法(BIPA)。BIPA 要求私人实体--比如谷歌--在收集我们的生物特征之前，首先获得我们的知情同意，包括面部指纹和声音指纹。

因此诉状称，谷歌违反了 BIPA 和美国最严格的联邦网络儿童隐私法，即“儿童在线隐私保护法”(COPPA)。COPA 要求网站和在线服务充分和明确地披露其数据收集、使用和披露做法，并在收集、使用或披露从13岁以下儿童收集的数据之前获得可核实的父母同意。

如果情况属实，那么谷歌便同时违反了这两项隐私保护法。

对此，谷歌拒绝置评。

不是第一次

而这起诉讼并不是谷歌第一次因其课堂产品招致批评。

今年 2 月，新墨西哥州总检察长赫克托尔-巴尔德拉斯（Hector Balderas）起诉谷歌，称其通过教育平台违反了《保护知识产权法》。该诉讼指控谷歌收集学生的位置、密码、浏览历史、在谷歌和 YouTube上搜索过的内容、联系人名单和语音记录等信息。

根据新墨西哥州的诉讼，谷歌教育目前在美国被超过 8000 万的教育工作者和学生使用，其中包括超过 2500 万在学校使用 Chromebook 的人。有趣的是，谷歌曾公开承诺将认真对待学生隐私，永远不会为自己的商业目的挖掘学生数据。

而现在看来，谷歌又要打自己的脸了。

此外，该诉讼还声称，2014 年 4 月之前谷歌一直使用该信息为其广告业务提供服务，并且该公司已将这些数据存储在个性化配置文件中，以供每个参加其 G Suite for Education 计划的学生使用。它还指控谷歌没有适当地披露此类数据收集情况，也没有给父母提供查看和限制数据收集的方式。

诉讼写道：这些做法不仅违反联邦法律，也影响了 13 岁以下的儿童。尽管有相反的明确表述，但对各个年龄段的孩子进行监视是违反了习惯法中根深蒂固的长期权利以及新墨西哥州对不公平、欺骗性和不道德的商业行为的法定禁止。

这并不是 Balderas 首次起诉谷歌。2018 年，Balderas 因认为谷歌和其他公司违反儿童隐私法，特别是影响深远的《儿童在线隐私保护法》( COPPA )条款，而将他们告上法庭。根据法院文件，该诉讼与Chromebook 有关的新诉讼是分开的，并且仍在进行中。

这样看来，谷歌在隐私方面还有许多历史遗留问题。

网友也借此调侃称：“谷歌在泄露隐私方面已经是惯犯了，见惯不怪！”

数据收集与个人隐私难两全？

那么，为什么隐私问题总是围绕着谷歌呢？

此前，谷歌曾给出过一些回应：首先，谷歌认为数据收集是必要的，目的是为了进一步提高消息传递服务的速度并改进其性能；其次，用户可以自主控制数据，公司有提供一些提示，可以让用户随时打开或关闭相关工具，并删除历史记录。而谷歌所说的这些操作，一般会有很复杂的操作流程，大部分人会选择放弃。

虽然人们对此感到无奈，但这件事也充分说明了在“体验的便捷性”与“个人隐私”的选择中做出取舍，实则是一个两难之选。毕竟，即使谷歌屡次传出侵犯用户隐私的丑闻，依然有 70% 的美国用户还会每天使用其产品或服务。

而根据 AppBrain 的数据，谷歌课堂在 3 月初还没有进入受欢迎应用程序的前 100 名，然而截至 3 月 28日，它的下载量已超过 5000 万次。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学 10 日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国确诊病例数超过 50 万例，是全球确诊病例最多的国家。不得不承认，在很长一段时间里，谷歌课堂依然是美国学生必不可少的应用之一，但正像诉讼中提到的，被人盯着，终究是惴惴不安。被老师看穿，还是被谷歌看穿，听起来都不是什么安全的事情，但谷歌必须高度重视隐私问题。