选膜要注意！小米官方科普UV膜常见问题

IT之家4月11日消息 市场上往往会存在多款手机贴膜，其中最火的当属UV膜。但市面上的UV膜质量往往良莠不齐，甚至还可能对手机造成损伤。近日小米手机官方客服就在小米社区科普了一下UV膜及其常见的一些问题。

小米客服官方表示，近期收到很多用户关于按键失灵、按键粘滞、侧边按键弹不起来等问题的反馈且情况各不相同，在对相关案例进行收集分析后发现其中一大部分都是贴了一种新式“UV膜”，其中的胶水渗漏到按键结构处导致设备出现故障。官方提醒用户在选购膜产品时暂勿选购相关产品，若已经贴了膜并出现了问题要尽快前往售后进行检测。

UV膜是什么？

IT之家了解到，UV膜采用的是胶水和外层保护玻璃分离的方式，贴膜时需要先滴胶到屏幕上，再放置贴膜挤压胶水到整个屏幕，然后使用紫外灯固化

但据小米官方介绍，UV膜的 “胶水”其实并没有多少粘性，主要在填满外层保护玻璃与屏幕保护玻璃之间的缝隙之后，靠贴膜商家附赠的紫外线灯照射，将胶水固化，以达到粘合的效果。

小米官方表示，这种特殊的贴膜方式和胶水设计让操作中存在很多可能导致故障的风险。小型紫外线灯的固化范围有限，胶水在未固化完全时也有可能出现渗漏现象，极易导致按键等周边器件的故障；同时UV膜的保护玻璃层和胶水层可能会导致指纹传感器的光线偏移，部分情况下会影响指纹识别的正常使用。

同时曲面屏机型本身两侧弧度的设计也会让液体更容易接触到中框，更有可能渗漏到按键。如果保护不好或者胶水过多，还有可能渗漏到听筒，出现听筒无声或者声音异常的风险。