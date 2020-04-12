内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

“迷”之后摄设计：OPPO A92s真机海报曝光

2020/4/12 0:31:53来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月12日消息 据IT之家网友投稿，继晚间OPPO深圳官方正式官宣新款OPPO A92s后，这部手机的真机海报及价格信息也已曝光。

从网友曝光的海报来看，新款OPPO A92s预计将采用侧键指纹识别设计，同时其后置四摄模组设计十分“奇特”，在原有的方形设计基础上条形突出了其中两枚摄像头。相关图片也与博主 @数码闲聊站 曝光的一致。预计OPPO A92s将有“九十度黑”，“私语白”以及“佳人粉”三种配色。

同时据微博博主 @Really阿森君 放出的OPPO A92s价格海报来看，其8+128GB版售价2499元，这也是A系列第二款玻璃后盖的手机。

IT之家此前报道，OPPO A92s 5G手机型号为PDKM00，采用6.57寸120Hz双打孔LCD屏幕，采用天玑800 5G芯片+LPDDR4x内存+UFS2.1闪存方案；摄像头方面采用前后六摄方案，前置摄像头为1600万索尼IMX471+200万景深，采用由4800万像素索尼IMX586+800万超广角+200万超微距+200万景深摄像头组成的后摄模组；电池容量为4000mAh，支持18W PD3.0快充。博主称这款手机也是OPPO首款未采用VOOC闪充的手机，设备厚8.1mm，重184g。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO A92s

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    