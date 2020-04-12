“迷”之后摄设计：OPPO A92s真机海报曝光

IT之家4月12日消息 据IT之家网友投稿，继晚间OPPO深圳官方正式官宣新款OPPO A92s后，这部手机的真机海报及价格信息也已曝光。

从网友曝光的海报来看，新款OPPO A92s预计将采用侧键指纹识别设计，同时其后置四摄模组设计十分“奇特”，在原有的方形设计基础上条形突出了其中两枚摄像头。相关图片也与博主 @数码闲聊站 曝光的一致。预计OPPO A92s将有“九十度黑”，“私语白”以及“佳人粉”三种配色。

同时据微博博主 @Really阿森君 放出的OPPO A92s价格海报来看，其8+128GB版售价2499元，这也是A系列第二款玻璃后盖的手机。

IT之家此前报道，OPPO A92s 5G手机型号为PDKM00，采用6.57寸120Hz双打孔LCD屏幕，采用天玑800 5G芯片+LPDDR4x内存+UFS2.1闪存方案；摄像头方面采用前后六摄方案，前置摄像头为1600万索尼IMX471+200万景深，采用由4800万像素索尼IMX586+800万超广角+200万超微距+200万景深摄像头组成的后摄模组；电池容量为4000mAh，支持18W PD3.0快充。博主称这款手机也是OPPO首款未采用VOOC闪充的手机，设备厚8.1mm，重184g。