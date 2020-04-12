听音断病？CMU研究人员开发程序来“侦听”新冠病毒迹象

卡内基梅隆大学的研究人员称，他们已经创建了一个应用程序，可以通过分析人的声音来诊断是否感染新冠。

这个应用程序的工作方式如下：程序会提示用户咳嗽几次、发几个元音，并朗读字母。然后，它会提供一个分数，代表该算法认为用户患有新冠病毒的可能性。

卡内基梅隆大学的研究人员表示，这个引用程序还在初始阶段，并没有取得fda或者美国疾病控制与预防中心的认可。

卡内基梅隆大学研究该项目的研究生Benjamin Striner，在接受Futurism采访时说：“我已经看到很多人，都在寻找最便宜，和最快的诊断新冠的方法，而且有些不错的东西实际上确实很便宜而且很准确，但是没有什么比通过讲话来诊断更容易了。”

人们现在可以使用新冠语音检测器，来分析语音中是否有感染迹象。不过该程序目前仅在试用阶段。

参与该项目的卡内基梅隆大学教授Bhiksha Raj告诉Futurism：“我们在那里提供信息是为了让人们知道其当前的运行状况，但是目前我们努力建立网站的主要目的是收集大量语音信息，并用这些语音记录来完善程序中的算法。对此，我们和医学界都充满信心。”

Bhiksha Raj

该团队认为，这个应用程序还可能是追踪病毒传播的有价值的工具，尤其是当他们收集更多数据时。

“如果要将该应用程序作为公共服务发布，则这个程序的检测结果必须由医疗专业人员进行验证，并由CDC等机构进行证明，”Raj补充说，“直到官方验证之前，它仍然是一个实验性产品，一个未被认证的系统。”

不过研究人员也说，该应用程序不可能像实验室测试那样准确。