微软Win 10搜索设定“反人类”？教你一键矫正

我们知道Win10相对于之前的Windows系统，一大改进在于搜索。然而，Win10的搜索远未到尽善尽美的地步，例如当在本地搜索不到东西的时候，Win10会联网搜索。然而问题就来了，Win10联网搜索默认使用Bing引擎和Edge浏览器，而且都是不可更改的！

Win10搜索Web内容强制使用Edge和Bing

这就苦了很多用户了。Bing在国内的搜索质量并不高，而Edge也不是大多数人的默认浏览器，偏偏Win10就要在搜索功能上绑定它俩。怎么办？Win10系统本身并没有提供修改选项，今天就教大家如何矫正Win10这一顽固的设定。

我们需要用到一款名叫“Search Deflector”的工具。Search Deflector是一款开源的软件，它有免费版和收费版，功能完全一样，不同之处在于收费版在Windows商店中上架，免费版则在GitHub上提供。收费版可以正常安装，而免费版直接安装的话，Win10中的Defender可能会报毒。

免费版可能会被Defender报毒

Search Deflector是否有毒？这点大家可以放心，它是开源的，源代码每人都瞧在眼里，有毒的话早就被人揪出来了。之所以报毒，是因为它会修改系统某些关键项，触发了Defender的报警机制。大家如果要用免费版，记得先关闭Defender。

以免费版为例。安装后，会需要先重启一次电脑，按照提示重启即可。

安装后重启系统

完成重启后，开启Search Deflector，就可以看到相应的设置选项了。你可以在其中设定你偏好的浏览器，也可以设定其他各类搜索引擎，Win10的搜索就被你调校好了。

修改默认浏览器和搜索引擎

总的来说，这是一款小巧却非常实用的工具。它让Win10的搜索体验有了质的提升，用户不必再被Win10的默认设置所禁锢。也希望微软能够在设置中开放相应设置，以后无需再使用第三方工具吧。