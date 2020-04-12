ReactOS 0.4.13 发布，Windows 系统的开源替代方案

ReactOS 团队发布了 ReactOS 0.4.13 版本。该版本带来了对 USB 堆栈的改进、对 Xbox 端口启动过程的进一步开发、对 Shell 模块的 Explorer File Search、以及许多其他更改。

一些值得关注的更新亮点内容如下：

USB 改进

Vadim Galyant 和 Victor Perevertkin 引入了新的USB堆栈，该堆栈提供了许多修复程序以及对各个领域的改进，从而总体上改善了 USB 支持。尽管要在 ReactOS 中实现高级且功能完善的 USB 堆栈还有很长的路要走，但如今的新模块已经支持 HID 和存储设备。

Explorer File Search Bring-Up

Graphical shell（又名 Explorer ）是一个至关重要的组件，它允许用户与系统进行交互。但是，shell 本身缺少很多东西，这些东西极大地限制了用户以简单灵活的方式与系统交互的总体能力。而通过在 Google Summer of Code 2019 期间完成的工作，该 Shell 目前已实现了一项新功能—文件搜索。该功能将帮助用户找到文件的确切位置，而不必麻烦地手动搜索内容或依赖第三方程序。以下屏幕截图演示了实际的搜索功能：

Xbox ReactOS 端口改进

以前，ReactOS 曾具有专门用于将 ReactOS 引导到第一代 Xbox 控制台硬件上的 Xbox 架构端口。但后来，随着时间的推移，ReactOS 代码进行了一系列重大更改，该端口变得无法维护，开发人员也在专注于其他问题而基本上忽略了该端口。

现在，Xbox ReactOS 端口已得到了改进。而且，与将代码移植到新系统的情况一样，这项工作还通过暴露系统某些基本模块中的一些错误来更广泛地帮助了 ReactOS。

以下屏幕快照显示了在 Xbox 模拟器 XQEMU 中运行的 ReactOS：

FreeLoader FAT 引导加速

在过去的发行版中，在使用 FAT 文件系统进行分区的系统上启动 ReactOS 可能会很麻烦，因为用户必须等待一段时间才能启动 ReactOS。为了使 ReactOS 可以启动，FreeLoader（ReactOS 引导程序）必须做很多事情，但它却是以一种未经优化的方式进行操作。

在此发行版中，Victor Perevertkin 在优化 FreeLoader 的 FAT 驱动程序方面做得非常出色，当使用此文件系统进行 USB-RAM 引导时，显着提高了引导速度。

辅助功能

在 ReactOS 的可访问性领域，引入了新软件-Accessibility Utility Manager，其可管理 ReactOS 的可访问性应用程序。以下屏幕截图显示了正在运行的程序：

同样，屏幕键盘在主题支持方面也有所改进，并且在放大镜中添加了一些附加功能和较小的错误修复。

字体管理

ReactOS 的字体支持变得更接近 Windows。通过合并两个大的请求请求，系统字体管理现在通过注册表而不是临时方式完成。这为 ReactOS 带来了更好的兼容性和稳定性。

其他改进

除了本发行版中突出显示的要点外，整个 ReactOS-组件（例如 DLL、应用程序和其他模块）也已得到改进。

同时，除了上述对辅助功能的改进之外，该版本还修复了一些常见的对话框，即使用户未执行任何操作，“Apply”按钮也将无条件启用。此外，还解决了有关磁盘空间的问题，即回收站可能会占用比可用磁盘空间更多的磁盘空间。

64 位 ReactOS 的构建变得越来越好，现在 ReactOS 可以完全启动并在 x64 环境中工作。

更多内容请查看 ：https://reactos.org/project-news/reactos-0413-released/

下载地址：https://reactos.org/download/

ReactOS 是一个基于 Windows NT 架构设计原则的开源操作系统。所有代码都经过重新编写，ReactOS 并不基于 Linux，而且也不包含任何 UNIX 架构。

ReactOS 项目的主要目标就是提供一个与 Windows 环境二进制兼容的操作系统。它能让您的 Windows 应用程序和驱动程序如同在 Windows 上一样运行。此外，由于应用了 Windows 操作系统的外观特性，已经熟悉 Windows 用户界面的用户在使用 ReactOS 时将驾轻就熟。ReactOS 的终极目标是使您能够在感觉不到最终用户体验变化的前提下，使用 ReactOS 来替代 Windows。