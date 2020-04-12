阿里开源Ant Design 4.1.2发布：修复暗色Menu弹出菜单背景色Bug

Ant Design 4.1.2 发布了。Ant Design 是阿里开源的一套企业级的 UI 设计语言和 React 实现，使用 TypeScript 构建，提供完整的类型定义文件，自带提炼自企业级中后台产品的交互语言和视觉风格、开箱即用的高质量 React 组件与全链路开发和设计工具体系。

此版本更新内容：

Menu

修复暗色 Menu 弹出菜单背景色为白色的问题。

修复 SubMenu 标题过长而导致被箭头图标部分覆盖的问题。

修复紧凑模式和暗黑模式无法同时开启的问题。

修复 Notification 非法的 padding-top 值。

Button

修复带图标 Button 的 loading 动画效果。

优化 Button 非法 type 的控制台提示。

修复 Statistic 在值为 - 时会展示成 -0 的问题。

修复 Modal.confirm onOk 可以被触发多次的问题。

Input

修复 Input.Group 中 Button 不能对齐的问题。

修复 Input 在暗黑模式下使用 affix 的背景样式问题。

修复 Form.Item 在动态切换时没有正确重置错误样式的问题。

微调 RangePicker 箭头和后缀的颜色样式。

Table

修复 Table 选择行在 hover 时的背景样式问题。

微调 Table 行 hover 时的背景色。

Table 在异步数据下 dataSource 长度与 pageSize 不匹配时，添加警告信息。

Select

微调多选 Select 的光标位置使其与单选 Select 统一。

修复 无边框 Select 在 Form.Item 设置 validateStatus 时会出现边框的问题。

修复 Select 在 IE11 下的展示问题。

修复 Calendar 不支持 style 属性的问题。

修复 Tabs 下方卡片布局激活标签的高度问题。

修复 Anchor、Select、DatePicker、Grid、Mentions 组件的 RTL 支持。

TypeScript

Upload UploadProps 支持泛型定义。

修复 Modal.confirm 的 okButtonProps 定义。

暴露 Form Store 接口。

优化 Input、Tag、Badge 组件的枚举类型属性定义。

修复 Pagination position 定义。