《魔兽世界》9.0或增加对DXR/光线追踪阴影/可变速阴影支持

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IT之家4月12日消息 近日有外国网友从《魔兽世界》文件中找到了一些特别的代码，其表明在《魔兽世界》9.0“暗影国度”Alpha版中将加入对DXR、光线追踪阴影、可变速阴影（VRS）的支持。
IT之家了解到，有网友评论称在启用这些新特性后出现了游戏崩溃的情况，VRS似乎也被禁用。
可变速率阴影技术可通过将最需要的着色器工作集中在最不明显的区域进而达到减少GPU工作的目的，从而提高了GPU的效率。开头提到的三项功能也是DX12的新功能。
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