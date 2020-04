KDE 社区称 Qt 公司正考虑仅面向付费用户提供新版本

近日,一封题为 Qt, Open Source and corona 的邮件在 KDE 社区引发了广泛的讨论,其内容主要是指出 Qt 公司正考虑在 Qt 发布新版后的 12 个月内,新版本将限制为仅面向付费客户提供(即不将其作为开源项目发布)。也就意味着,在新版发布后长达一年的时间里,开源用户将无法使用它——除非成为付费客户。

就此引发的各种讨论,Qt 公司进行了简短的回应,大意是说这些内容不能代表 Qt 公司的观点和计划,最后还表示 Qt 公司为自己致力于客户、开源和 Qt 治理模型的理念而感到自豪。

然而整篇声明没有重申其及时开源 Qt 和面向所有用户提供下载等承诺,这样的回应显然得不到信服。

下面介绍此次事件的背景信息。

首先有必要说明 KDE 社区、Qt 项目和 Qt 公司这三者之间的关系:

• KDE 基于 Qt 框架开发,因此 KDE 社区既受益于 Qt 也直接为 Qt 贡献代码

• Qt 既背靠着拥有雄厚资金实力的 Qt 公司,也从庞大且知名的 KDE 社区中获益甚多

• Qt 公司受益于 KDE 社区,因为大量开源贡献者、开发者和社区专家帮助其改进 Qt 项目

可以看到三者有着密切的关系,且都能从中获益。不过根据邮件的描述,Qt 公司目前正在考虑停止这种健康的合作。据 Olaf Schmidt-Wischhöfer(任职于 KDE Free Qt Foundation 董事会的 KDE 开发者)的介绍,在过去两年里,Qt 公司和 KDE Free Qt 基金会一直在就更新合同进行谈判,后者在谈判中的目标是:

• 在不损害 Qt 项目和 KDE 社区的前提下,帮助 Qt 公司增加收入

• 加强对 Qt 项目和 KDE 社区的保护

• 避免 Qt 公司和 Qt+KDE 社区之间的分裂

谈判的具体内容包括:

• 修复 Qt 付费许可条款与使用/贡献开源软件之间的不兼容问题

• 修复 Qt Design Studio(属于受限的自由软件)与现有合同不兼容的问题



• 要求 Qt 公司及时发布 Qt 自由软件版本的更新以确保 KDE LTS 版本的安全修复

• 更新合同并将 Wayland 纳入其中

• 评估公司提出的合同变更建议,以使 Qt 业务的经济效益更高,例如可以选择将 Qt 与其他软件捆绑销售,或与第三方专有软件进行整合

然而,Qt 公司在今年1月宣布的三个变更让谈判遭遇了挫折:

• 需要使用 Qt 帐户才能获取安装 Qt 的二进制文件(源码文件不受限制)

• 长期支持版本(LTS)和离线安装程序仅面向拥有商业许可证的用户提供

• 面向初创企业和小型企业提供新版 Qt 每年收费 499 美元

尽管如此,这时双方仍在努力寻找对各方都有利的方案。然而就在上周,Olaf 表示 Qt 公司突然通知 KDE e.V. 董事会和 KDE Free Qt 基金会,称由于新冠病毒造成的经济前景给他们带来了更大的压力,所以需要增加短期收入。因此 Qt 公司考虑,在所有 Qt 版本发布新版后的 12 个月内,新版本将限制为仅面向付费客户提供。

对此,Olaf 希望 Qt 公司能重新认真考虑此方案,毕竟这对开源社区造成的威胁是可以预见的。Qt 公司表示只有当 KDE 社区在其他方面能给他们提供让步时,他们才愿意重新考虑此方案。但 Olaf 提到,半年前双方在讨论合同更新期间,Qt 公司突然限制了 LTS 版本的发布。

KDE 社区和 Qt 公司之间曾经达成过一项协议,其中规定:如果 Qt 公司在开源许可证有效的情况下停止开发自由软件版本的 Qt(Qt Free Edition),那么基金会有权以 BSD 许可证或其他开源许可证发布 Qt。

“[…] should The Qt Company discontinue the development of the Qt Free Edition under the required licenses, then the Foundation has the right to release Qt under a BSD-style license or under other open source licenses.”

虽然 Qt 公司并未正面回应“仅面向付费客户提供新版本 Qt”的传闻,但从目前的情况来看,Qt 公司大刀阔库进行商业化的举动无疑已受到广泛的抨击。在 KDE 社区中,有些人已经呼吁社区与其他 Qt 利益相关者合作(例如 fork 出另一个 Qt),并且在与 Qt 公司的对话中不要做出让步。不过无论如何,相信没人会受益于 Qt 公司和 KDE 社区之间的严重分歧。