“保质期到期”的无接触货架，开始有了“馊味”

突如其来的疫情打乱了原有的生活节奏。为了加强疫情防控，全国各地的生活住宅区都实行封闭式管理，物管物业为减少人员接触隔绝病毒传播，流动性极强的快递员和外卖小哥被禁止进入小区，取而代之的是小区门口的无接触取件货架。来送货的快递员只需将物品放置在货架上，居民即可自行取走。在特殊时期，这种做法的确带来一定便利。

如今疫情高峰已过，无接触取件货架仍放在一些小区门口，有些堆放了不少长时间无人认领的快递，个别快递包裹的单据字迹模糊，无法辨认发件人、收件人、条形码，甚至出现了四五天没人领走的奶茶之类的餐食。

新浪科技调查发现，无论是取件人、快递外卖员还是物业，对于无接触货架都有一肚子苦水。仅仅两个月左右，无接触货架就从曾经的“万众宠爱”到现在被嫌弃和遗忘。不得不说，无接触货架的“保质期”有点短，甚至已经出现“过期变味”的现象。

取件人的不满

“我一点也不喜欢无接触货架！”在问到对无接触货架的看法时，杨女士语气十分坚定地表达自己的不满。“不是否认无接触货架的作用，正是因为有了它，导致每次一接到快递员的电话，懒癌便开始发作，想着明天再收也来得及，第二天又变成‘想起来了再去拿’，最后想起来时却发现快递找不到了。”

在走访三个小区后，新浪科技发现和杨女士有类似遭遇的大有人在：因为懒惰忘记取件而导致丢件、大件物品放小区门口不方便搬回家、外卖餐食过期变质……“你看那箱子，在这至少四天了，水都流出来了还没人来取。”杨女士指着货架上的一箱腐败的橘子，摇了摇头。

有多少件无人认领的快递或餐食，背后就会有多少起投诉。疫情期间，黑猫投诉平台对快递损坏、丢失的投诉多达5448条，投诉率直线上升。

快递、外卖小哥的担忧

多数货架被放在小区大门外，远离工作人员的监控之下，这给了一些人“顺手牵羊”的机会，类似新闻屡有报道。对此，快递和外卖小哥又怎么看？

“刚开始封闭小区时，我是很支持无接触货架的，尤其是很多顾客下楼取外卖耽误的时间过长，在北京的冷风中等十几分钟可不好受，更别提下一单就要超时了。但把餐食放在无接触货架上，一些顾客会抱怨不够干净卫生，一些顾客会因为菜凉了投诉，更可恶的是竟然有偷外卖的人！小区大门人流量大，把外卖放在货架上显然不够放心。”一位外卖小哥表达了对无接触货架的担忧。

“我们更难受，放在货架上如果出现了丢件的情况，都得自己来承担损失。”站在一旁的快递小哥显然有过这样的遭遇。“即使有货架，但我们更多还是把快递在小区门口摆摊，等人出来取，虽然效率低，但是更放心。”

物业的吐槽

面对货架上无人取走的货物，物业也有苦说不出。

“起初因为无接触货架的存在，居民不用出小区就能取外卖和快递，给我们减轻了不少测温的压力。”一名物业人员向新浪科技表示，“后来风吹日晒单据字迹模糊无法辨认收件人，货架堆积的快件越来越多，居民找不到我们只能帮忙找，如果丢件了还得去监控室调监控，反而加大了工作量，很多不该背的锅反而落到我们头上，真的很无奈。”

面对这些“死件”，物业人员最头痛的是不知该怎么处理，如果任由其一直积压着，不仅占据空间，也对小区环境造成一定影响；如果把它们处理掉，又怕事后被居民问责。对于无接触货架，物业人员也很难给出“好评”。

无接触不能无管理、无秩序

关于无接触货架的管理，中国物流学会特约研究员杨达卿表示：“快递企业、物业以及消费者三方配合，才能让无接触货架真正发挥作用。”

杨达卿谈到，无接触货架属于临时举措，部分快递工作人员“服务止于货架”，属于服务履约不到位。消费者与快递商之间的服务协议是配送到门的，并无末端存架或入柜条款，因此代表快递商的快递员，在存架或入柜前需要与消费者合理沟通。如果包裹属于无法确认来源和收件信息的“无主件”，快递企业有责任保存三个月，然后再根据相关规定处理。

其实，屡见不鲜的丢件、错拿等管理安全问题，都是消费者和快递小哥不愿看到的情况。不管从短期还是长期来看，随着网购需求的进一步增长，末端配送都是刚需环节，这也对快递收寄“最后一公里”服务的安全性与便捷性提出了更高要求。

一方面快递公司要确保快递面单信息的清晰准确，并将物品准时准确地投递；另一方面，消费者也应当及时取件，避免出现食物腐烂等情况，影响其他人的取件体验。此外，在特殊时期，物业也应尽可能保障快件不被偷窃，营造良好的居住氛围。

新浪科技在此还是提醒各位消费者：还是多上点心吧，毕竟花了钱的~

无接触货架：终有一别

一直以来，无接触货架都被当成特殊时期下的非常办法，当生活回到正常运转，它是否还应当继续存在？

日前，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》，明确提出要完善物流快递业相关防控措施，允许快递人员进入社区（村）配送。

“允许快递人员进入社区（村）配送”，短短13个字，说出了许多人的心声。在快递和外卖支起来的“宅生活”中，实在太需要一声送货上门的敲门声而不是“你好，请来楼下货架取一下快递”。

如今，各地疫情得到控制，许多小区已渐渐恢复正常秩序。当快递及外卖配送逐步恢复到正常节奏，终将与无接触取件货架说再见，但不能否认其在疫情防控中起到的重要作用。未来无接触货架是否会成为常态？至少从目前来看，要解决的问题还很多。