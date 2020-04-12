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荷兰多个5G基站遭焚烧留下“F*** 5G”字样，反对者称辐射“致病”

2020/4/12 16:56:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月12日消息 荷兰媒体De Telegraaf周六报道称，抗议者针对整个荷兰的许多网络广播塔，以反对新的5G网络部署。

Bongelaar对媒体表示，鹿特丹，利塞尔，比兹和努嫩的通信塔楼被大火严重破坏。Bongelaar是莫奈基金会的理事长，该协会负责监督手机信号塔的位置，并代表KPN、T-Mobile和沃达丰等运营商与州政府进行协调。

Bongelaar补充道：“运营商正在尽最大努力使移动网络在这个困难时期保持正常运行。”他说，攻击地点之一的传输箱上写着“F*** 5G”字样。

“可靠数字基础设施的可用性至关重要。医院和疗养院迫切需要这些网络连接……然后，有一些人故意焚烧无线电桅杆。这令人难以理解和无法接受，” Bongelaar说。

De Telegraaf还报告周五晚上在北部城市格罗宁根可能发生的纵火事件。

荷兰政府在一份声明中宣布，在过去一周内，已在广播天线周围记录了“各种事件”，包括纵火和破坏事件，并补充说反对5G计划是一个可能的原因。

NCTV称：“这发展令人担忧。”该机构补充说，最近在英国也发生了类似的袭击。

在一段时间内，荷兰的各个团体一直反对5G网络，这在很大程度上是出于对健康的关注，例如可能对人体健康有害的无线电波。其他人则说该网络可能侵犯隐私权。

据IT之家此前报道，今年1月份，约有一百人在阿姆斯特丹的水坝广场（Dam Square）抗议5G网络，呼吁基于健康和福祉拒绝5G网络部署。

由于荷兰的主要电信提供商正在等待6月的频谱拍卖，然后才能开始在全国范围内推出5G电信，因此目前处于5G测试阶段。

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关键词：5G基站辐射

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