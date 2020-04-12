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轻量级 Javascript 框架 jQuery 3.5.0 发布

2020/4/12 17:09:39来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Jquery是继prototype之后又一个优秀的 Javascrīpt 框架。它是轻量级的js库(压缩后只有21k) ，它兼容CSS3，还兼容各种浏览器 （IE 6.0+, FF 1.5+, Safari 2.0+, Opera 9.0+）。jQuery使用户能更方便地处理HTML documents、events、实现动画效果，并且方便地为网站提供AJAX交互。

jQuery还有一个比较大的优势是，它的文档说明很全，而且各种 应用也说得很详细，同时还有许多成熟的插件可供选择。jQuery能够使用户的html页保持代码和html内容分离，也就是说，不用再在html里面插入一堆js来调用命令了，只需定义id即可。

jQuery 3.5.0 发布了，此版本主要是安全修复。

jQuery 在其jQuery.htmlPrefilter方法中使用了正则表达式，以确保在传递给方法时，所有结束标记均符合 XHTML 规则。例如，此预过滤器可确保将jQuery("<div class='hot' />")这样的调用转换为 jQuery("<div class='hot'></div>")。但是最近有报道称正则表达式可能会引入跨站脚本（XSS）漏洞。所以此版本中jQuery.htmlPrefilter函数不再使用正则表达式。

如果有开发者需要这种正则需求，可以使用最新版本的 jQuery migration 插件恢复jQuery.htmlPrefilter功能。

另一方面，因为 jQuery 4.0 中不推荐使用“位置选择器”并会将其移除，所以此版本添加了最后两个必要的替换方法。具体来说，添加了.even()和.odd()方法来替换:even和:odd选择器。

详情查看发布说明：

http://blog.jquery.com/2020/04/10/jquery-3-5-0-released

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