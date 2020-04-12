英国零售商曝光三星Tab S6 Lite全部配置及售价：约2968元

IT之家4月12日消息 三星即将推出Galaxy Tab S6旗舰平板电脑精简版。IT之家此前报道，三星Galaxy Tab S6 Lite已通过美国FCC认证和Netflix的HD视频流兼容性列表认证。现在，英国零售商Argos在线商店中提前列出了该设备的配置和售价。

三星Galaxy Tab S6 Lite搭载了Exynos 9611处理器，4GB 内存和64GB（在某些地区为128GB）内部存储以及microSD扩展支持。三星Galaxy Tab S6 Lite平板电脑配备10.4英寸LCD显示屏，分辨率为2000×1200。它还将支持S Pen。厚度为7mm，重量467克。

在相机方面，三星Tab S6 Lite将配备500万像素的前置摄像头和800万像素的后置摄像头。此前消息称，该平板电脑还将提供LTE版本。它将装有一块7040mAh的巨大电池。

三星Tab S6 Lite预装Android 10系统，价格预计在350-400欧元之间。Argos列出了其价格为339.00英镑（约合人民币2968元），但目前尚不能购买。

规格：

2.3GHz三星Exynos（Exynos 9611）八核处理器

4GB RAM

内部存储容量64GB

microSD存储卡插槽

最大可扩展存储1000GB

前置摄像头5MP

后置摄像头8MP

Android 10操作系统

应用商店兼容性：Google Play商店

一般特征：