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人民日报：移动支付，这些习惯要改改

2020/4/13 6:34:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月13日消息 据人民日报报道，中国银联近日发布的《2019移动互联网支付安全大调查报告》显示，2019年51%的消费者曾经遇到过网络诈骗，相比2018年下降了16%，发生损失的人群占比为23%，较2018年下降26个百分点。

调查显示，受访消费者存在不良使用习惯的比例与2018年持平。出现频率最高的三个不良使用习惯仍然为：更换手机后，不解绑银行卡或删除存留的敏感信息（24%）；直接删除带支付功能APP，不解除银行卡绑定（23%）；带有优惠信息的二维码都会尝试扫描（20%）。同时，在非法的贷款、外汇、期货等平台泄露银行卡号、验证码等个人敏感信息也是导致消费者发生损失的重要因素。

调查还显示，2019年移动支付用户使用频次继续上升，日均使用逾3次。从人群看，自主创业者、私营业主、个体户、网店店主等小微企业主使用频率显著高于他人，近三成日均使用超过5次。同时，移动支付成为普惠金融服务的重要载体，退休人员、家庭主妇、农民、工人等群体，在公共缴费、菜市场等场景中，使用移动支付方式消费占比过半。从场景看，交通出行成为2019年移动支付最活跃的场景，全国32个城市地铁、逾1600个城市公交受理银联移动支付，全国200多个城市的逾1万家停车场开通银联无感支付，移动支付与我们“行”影不离。

IT之家了解到，总体看，2019年，消费者的安全意识普遍提升，损失化解渠道更为多元。主动向银行挂失、拨打110是主要挽损方式，同时保险赔偿也成为弥补欺诈损失的重要来源。

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关键词：移动支付

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