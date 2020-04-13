广东餐饮协会：美团成长不易，不愿看到诉讼

IT之家4月13日消息 4月10日下午，广东省餐饮服务行业协会（下称“广东餐饮协会”）联合33个广东各地协（商）会向美团外卖发出联名交涉函，敦促美团外卖取消独家经营限制，切实降低外卖佣金。

据21世纪经济报道，4月12日晚，广东省餐饮服务行业协会外卖专委会就发布交涉函出发点、餐饮行业现状、下一步举措的提问统一回复。

就广东餐饮协会发布交涉函，广东省餐饮服务行业协会外卖专委会回复称，不少小规模连锁餐企在疫情期间到行业反映与投诉外卖平台问题，行业协会是代表大家（餐饮企业）发声。协会认为，相比外卖平台，绝大多数尤其中小型餐企是没有话语权、议价权与谈判权的，也很难集中力量去与平台沟通争取自己的权利，所以协会才不得不站出来。

针对目前外卖平台对毛利率的影响，广东省餐饮服务行业协会外卖专委会回复称，餐饮企业的毛利率（销售收入-产品成本）尚可，但占比最大的房租、人工是不进入产品成本的，要在毛利之外扣除。与外卖平台合作，可以摊薄部分房租和部分人工，增加利润。“但如果平台扣点在20%左右或以上，基本上就没有增量利润空间了。”

广东餐饮行业协会表示，被调查企业有接近80%的企业营收不到去年同期的30%，已有60%的企业因营收大幅减少、门店租金压力大、外卖平台抽成高等原因暂停部分门店营业。

另外，广东省餐饮服务行业协会外卖专委会认为，市场上长成美团这样一家大平台公司不容易，我们更希望美团能健康发展得长远长久。“我们实在不愿意看到有企业或者消费者针对美团提起关于反垄断和反不正当竞争的诉讼程序。所以，我们在致函中对美团外卖提出了规劝，希望美团能采取积极措施、避免反垄断和反不正当竞争案件的发生。”但其表示，若美团（外卖）继续坚持原有做法，则无异于杀鸡取卵，将逼迫广大餐企不得不采取包括法律行动、扶持新平台等措施反击。广东省省、市、区餐饮协（商）会将联合全省各地餐饮企业、全国各地餐饮协会采取进一步维权行动，保留诉诸市场监督管理部门、向反垄断执法部门、起诉等行政和司法手段的权利。

IT之家了解到，美团点评3月30日公布了2019年第四季度及全年业绩，财报显示，2019年美团外卖佣金收入为496.5亿，餐饮外卖骑手成本为410.4亿。外卖佣金由平台使用费、技术服务费和配送服务费三项资费组成，其中，配送服务费占总佣金费用达82.7%，也就是说佣金超八成用于支付骑手工资。