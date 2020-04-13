效率提升！这15组微软Win 10快捷键了解一下

知道怎样区分新手和老鸟么？那就要看他会多少Win10快捷键了。新手疲于奔命，老鸟“上班摸鱼”！靠的就是自身“过硬”的快捷键技术。15组最适合职场新人的Win10快捷键献给大家。

1. 一键显桌面 快捷键：Win+D

不想让BOSS看到你在做什么，直接按下“Win+D”就可以了。

一键显示桌面

Win+D可以快速显示桌面，顺带将所有的窗口最小化，这样神不知鬼不觉地……就让别人看不到你刚刚做什么了。不过这个技巧有两个要注意的地方，一是对游戏无效，二是……太明目张胆了，此地无银三百两懂不？

2. 一键打开资源管理器 快捷键：Win+E

正在做PPT，临时需要查找文件，那么按下“Win+E”就OK了。

Win+E快速调出资源管理器

Win+E可以一键打开资源管理器，省却了回到桌面再双击“此电脑”的麻烦，办公提效妥妥的。而且你可以通过选项，控制打开的是“此电脑”还是“快速访问”，职场萌新一定要学会它哟！

3. 一键锁屏 快捷键：Win+L

起身去洗手间或者饭厅打饭？NO！在此之前，你一定要按一下“Win+L”。

Win+L一键锁屏

Win+L是Win10里的锁屏键，也就是说无论是你还是其他意图不明的人，只要再想使用你的电脑，就必须输入密码了。好处不多说了，防止隐私泄露，快速返回工作状态，这个可要比关机实在多了。

4. 一键切“桌面” 快捷键：Win+Ctrl+→/←

Win10的虚拟桌面大家都用过，通过为不同任务设置不同的“桌面”，能够让工作更有条理，轻轻松松过一把“多显示器”的瘾。问题是……如何在不同的“桌面”间切换呢？这就要用到快捷键Win+Ctrl+→/←了。

快速切换“桌面”

简单来说，切换到左桌面，点击Win+Ctrl+←，切换到右桌面，点击Win+Ctrl+→。对付Boss，这一招可要比刚才的Win+D实用多了！（悄悄说一句，游戏也可以用哦~）

5. 一键搜索 快捷键：Win+S

Win10的搜索大家都用过，查个文件、找个软件还是相当方便的。不过每次都要用鼠标，是不是有点……太那个了！那么对应的快捷键，就是Win+S。

一键搜索

6. 多重剪贴板 快捷键：Win+V

Ctrl+V大家都用过，Win+V知道的就比较少了。简单来说，Ctrl+V每次只能粘贴一个，而Win+V则可以调出复制历史，通过点击多次粘贴。于是青史留名、升级加薪就靠它了！除了文字外，图片也是Win+V的拿手好戏！甚至你可以将其他Win10设备里的内容直接粘贴过来，真正做到“在家复制，办公室粘贴”。

多重剪贴板

7. 一键截图 快捷键：Win+Shift+S

还在抱怨Win10里没有截图软件？试一试Win+Shift+S吧，按下后屏幕会自动暗化，顶端弹出一个快捷截图栏。无论是截窗口、截屏幕、截区域，还是随性地画个圈圈去截图，统统支持。截好的内容可以快速编辑与分享，没试过的赶快去试吧！

一键截图

8. 一键语音输入 快捷键：Win+H

打字打累了，可以试一试Win+H。Win+H是Win10里的语音识别键，按下后会呼出识别框，之后就可以对着麦克风说话了。Win+H的识别率很高，甚至可以语音添加标点，妥妥的办公神器呀！

语音输入框

9. 白板 快捷键：Win+W

WhiteBoard是Win10里的电子白板，打开后能像在普通白板上一样，直接在屏幕上书写与圈释。它有着媲美OneNote的手感，又不像OneNote那样死板地固守某一操作。那么它是如何调出的？这就是Win+W了。

白板功能

10. 一键显日历 快捷键：Win+Alt+D

这个快捷键就像Win+D一样没用，唯一的作用就是在你工作时，可以一键将日历面板调出来。看看日程呀，查查假期呀……总之快捷键就是Win+Alt+D，有需要的自取吧。

一键调出日历

11. 一键录屏 快捷键：Win+G

想把你的屏幕操作录下来？不妨试一试Win+G，这是Win10里的录屏快捷键，点击中间那个圆点按钮就可以了。和第三方软件相比，Win10的录屏功能不但清晰，而且录出的文件体积也不大，没用过的一定要试一试。

一键录屏

12. 一键投影 快捷键：Win+P

连接投影仪，把PPT上的内容投射到大屏上，就一定要用到Win+P。Win10总共提供了四种投影模式，分别是只在电脑上显示、投影仪和电脑显示相同内容、把投影仪当作扩展屏幕使用（投影PPT首选）、只在投影仪上显示。这是职场人的必会技能，降级or提薪全看它了。

一键投影

13. 一键连电视 快捷键：Win+K

能连电脑的可不仅仅是投影仪，如果在你公司的会议室里，只有一台智能电视，不妨来试试Win+K。

一键连接电视

Win+K是Win10里的连接器，可以连接蓝牙音响、蓝牙鼠标、无线显示器等等。如果你的电脑和电视均支持Miracast协议，那么就可以利用这个方法，直接将电脑里的内容投影到电视上了。

14. 快速启动软件 快捷键：Win+1/2/3……

看看你的任务栏上是不是躺着一排软件？如何快速启动它们呢？最简单一个办法，就是按下Windows键，然后按顺序点击数字，其中“Win+1”代表启动任务栏左侧第一款软件，“Win+2”代表启动任务栏左侧第二款软件，以此类推。

快速启动任务栏程序

15. 一键放大 快捷键：Win+“+/-”

加班久了，眼花了吧？试一试这组Win+“+”吧。这是Win10里的放大镜快捷键，可以一键将整个屏幕放大。Win+“+”能够自动跟随鼠标，因此不用担心会被遮挡看不到信息。哦对了，怎么返回呢？很简单，再按一下Win+“-”就可以了。

一键放大

写在最后 Windows的快捷键是相当多的，Win10又在其基础上进行了部分扩充。总之快捷键是办公室内，区分新手老鸟的重要技能，熟练使用快捷键能够大大提高日常效率。