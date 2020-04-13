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苹果iPhone 11线上渠道大降价，提供上门换机服务

2020/4/13 7:15:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月13日消息 据第一财经报道，与苹果官网售价相比，京东、淘宝、苏宁等线上渠道的iPhone11采取了不同程度的降价措施，最多降价幅度达到20%。

举例来说，苏宁线上销售的64G容量的iPhone 11售价4999元，比苹果官方网站上便宜了500元。64G容量的iPhone 11 Pro Max售价7499元，比苹果官网上要便宜多达1600元。京东128G容量的iPhone 11价格为5999元，与苹果官网的价格一致，但平台方附送了满5000元送500元的抵用券，折后价5499元。

另外，其他包括国美、当当、淘宝天猫等线上渠道，iPhone的售价也有不同的折扣。分析师认为，新一轮iPhone的降价一方面是因为去除疫情期间的库存，另一方面也是为了苹果公司即将发布的新款手机做准备。

除此之外，苹果和华为已经和一些电商合作，开启了闪送和上门换机服务。例如上个月，苹果在京东的官方店上推出了上门换机服务，项目包含了苹果iPhone手机、最新的iPad Pro和苹果电脑Macbook Air等产品，过去这些以旧换新服务一般需要到苹果实体零售店办理。

美团也与华为签订了协议，在北京、上海和无锡配送手机，消费者可以在美团App上下单购机。据了解，vivo也有相关的配送安排。

IT之家了解到，根据研究机构IDC今年2月发布的一份预测报告，中国第一季度智能手机出货量可能同比下降超过30%；另一份研究机构Canalys发布的报告则认为，今年第一季度中国智能手机出货量将同比最多下降50%。

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关键词：iPhone 11

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