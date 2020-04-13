富士康又违诺？在美国威斯康星州的大楼一年后依然处于闲置状态

4月13日消息，据外媒报道，美国媒体最近对苹果制造伙伴富士康位于威斯康星州的多个创新中心调查显示，尽管这些设施已经建成一年多，该公司也承诺2020年投入运营，但目前基本上仍处于闲置状态。

早在2019年4月，针对这些创新中心的调查就显示，富士康的利用率很低，员工相对较少，甚至有些设施仍在建设中。当时其美国战略计划总监保证，这些大楼“不是空的”，并计划在进驻之前安装足够多的设备，相关调查“有很多不准确的地方”。

然而，今年进行的第二次调查表明，富士康仍未更多利用这些创新中心。有的设施内部还裸露着混凝土地面和墙壁，甚至还散落着建筑用品，根本没有任何明显的办公活动迹象。

此外，富士康与威斯康星大学奥克莱尔分校的合作也几乎没有任何进展。富士康承诺从该校招聘学生，但在2月份的学校招聘会上，没有看到该公司的身影。

当地绿湾社区经济发展部项目经理温迪·汤森(Wendy Townsend)称：“我最近没有听到富士康团队的任何消息，他们往往比较安静。”

尽管创新中心缺乏进展，但富士康芒特普林森工厂仍在建设中，只是规模比富士康与该州达成的协议要小得多。这座工厂确实有550多名员工，使其能够获得相应税收补贴，但没有任何LCD设备交付的迹象。