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Windows Linux 子系统 WSL 1运行 Ubuntu 20.04 将出现问题

2020/4/13 8:28:53来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

Ubuntu 论坛一个帖子指出，Windows 的 Linux 子系统 WSL 1 在运行 Ubuntu 20.04 LTS 时将会出现问题，提醒用户注意相关版本的使用。

问题来自 glibc 2.31 中的补丁，该补丁以类似于 UNIX 的方式实现了基于 CLOCK_REALTIME 的 nanosleep() 库调用。在 NT 内核上模拟 UNIX 系统时钟非常棘手。WSL 1 实现了最流行的基于时钟的系统调用，但并非全部都实现，并且没有将 CLOCK_REALTIME 支持构建到 nanosleep 中。

WSL 1 完全实现这一支持还需要一些时间，而除非是 Windows Insider 用户，否则可能几个月内都不会见到问题修复。没有此修复程序，WSL 1 上的 Ubuntu 20.04 往往会崩溃，甚至在升级到 Ubuntu 20.04 的过程中也会有问题。

用户可以怎么做呢？对于 WSL 1 用户，建议暂时停留在 Ubuntu 18.04 LTS，不向上升级到 20.04（几周后发布）。

对于 WSL 2 用户，Ubuntu 20.04 发布时可以随意升级，甚至更早就可以使用非稳定版本进行测试。

对于升级到 WSL 2 的 WSL 1 用户，当 Ubuntu 20.04 可用时，应首先使用以下命令将 Ubuntu 18.04 镜像转换为 WSL 2：

$ wsl.exe --set-version Ubuntu 2

再将其升级到 20.04。

而如果无论如何就是想要从 WSL 1 升级 Ubuntu 20.04，那么在升级前，先阻止 libc6 更新：

$ sudo apt-mark hold libc6

更多细节查看原帖：https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-20-04-and-wsl-1/15291

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关键词：wslUbuntu

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