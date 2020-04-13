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Git，15岁“生日”快乐！

2020/4/13 9:01:48来源：开源中国作者：oschina责编：微尘评论：

4 月 7 日是 Git 15 周岁生日，项目主要维护者 Junio C Hamano（濱野 純）发邮件庆祝了这一日子。

“Thanks all, and let's look forward to see the next 15 years be as wondreful years for Git as the past 15 years ;-)”

他在邮件中主要是感谢了各种参与者，除了代码贡献者，使得可以不断更新 Git 版本，还包括通过其它形式帮助发展 Git 社区的人，比如擅长写文档的人、了解软件商标相关法律问题的专家等。

濱野純提到“专业”Git 贡献者的雇主也参与到这过程中，他们可能有自己的算盘，但不一定是“邪恶的”，有可能只是对这一特定领域感兴趣而支持。不管怎么样，他们的支持，最终都会使 Git 用户受益。

Git 是当前的主流版本控制系统，采用分布式模型，便于源码管理与协作评审，具体优势包括更好的性能、更高的可靠性与分支处理等。根据一份 Stack Overflow 开发人员调查，近 90% 的开发人员使用 Git。

濱野純是一名谷歌工程师，他是 Git 的主要维护者，同时也是《入门 Git》一书的作者。15 周年之际，除了在 Git 邮件列表中发文，濱野純还接受了 Git 贡献者 Jeff King 的采访（Jeff 来自 GitHub），分享了当年接手 Git 维护的过程，以及对开发者构建软件方式的看法。

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关键词：Git

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