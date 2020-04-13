国产特斯拉 Model 3 长续航版发布，国内新能源汽车品牌再受冲击

4 月 10 日上午，特斯拉官方正式宣布国产 Model 3 后驱长续航版以及四驱高性能版车型上市。随着车型产品线的丰富，特斯拉在国内优势对比其它新能源品牌将会进一步扩大。

既是价格屠夫，又是长跑选手

此次，上市的两款新车型整体售价分别为 33.905 万元（注：补贴后）、41.98 万元（注：补贴前）。

其中，后驱长续航版本车型在国家工信部备案续航里程为 668km，比早前进口长续航后驱版车型续航里程还要高出 4km，新发布的国产 Model 3 车也是有史以来续航里程最长的车型。

对比目前停止进口的 Model 3 长续航后驱车型，42.1 万元官方指导价，国产长续航后轮驱动版车型补贴后售价仅为 33.905 万元，与前者相差 8.195 万元，整体降价幅度高达 20%，对于想购买新能源汽车的消费者来说具有不小诱惑力。

目前，特斯拉官网上已经推出两款新车型的购买信息，其中交付日期也是消费中关注的重点。

具官网显示长续航后驱版车型预计交付日期将从今年 6 月开始，而高性能全轮驱动版的交付日期则预计要到明年的一季度开始交付。

外观部分，新车车身长宽高分别为：4694mm、1850mm、1443mm，轴距为：2875mm，相较去年 5 月发布的标准版本车型在外观设计和车身尺寸方面基本维持了现款、有样式，并未发生变化。

动力部分，国产特斯拉 Model 3 长续航后驱版动力参数为：最大功率 202kW、最大马力 275Ps、，最大扭矩为 404N·m，电机型号为永磁同步电机。

对比之下，进口版比国产的电机还是有所强化，其最大功率为 220kW、最大马力 299Ps，最大扭矩为 416N·m。

电池组质保相比之前，两款新车从标准版的 8 年 16 万公里延长为 8 年 19.2 万公里。

国产版 NEDC 工况条件下的用电损耗为 12.8kWh/100km（注：进口版为 13kWh/100km)，电池系统的能量密度为 161Wh/kg。

自动辅助驾驶功能基本维持了标准版相同功能，国产的三款车型均标配基础辅助驾驶功能。值得注意，特斯拉强大的完全自动驾驶能力包，国产车型均需要额外多花 5.6 万元选配。

新车发售对传统车企和新势力造车影响

特斯拉自 2003 年由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立以来，一直在新能源电池和自动驾驶方面投入重金研发，技术积累在新能源汽车电池和自动驾驶方面的技术累计完全是行业标杆式存在。

经过这十几年的发展，现阶段的特斯拉可以说是要资金有资金，要技术有技术，要品牌有品牌，前几年产量问题，近些年开始也已彻底得到解决，随着国产化进程可以说特斯拉已经是汽车界明珠。

特斯拉模式也完全是一种颠覆传统汽车行业存在，早些年产能危机让特斯拉一度面临破产境地，在产能解决后，消费者对其产品认可度，可以说令世界上所有汽车品牌，包括强如奔驰、宝马、大众、丰田在内的所有传统汽车品牌都“如坐针毡”，也促使这些传统车企不得不加速车型新能源化改革。

2019 年 7 月，德国两大豪华汽车品牌戴姆勒和宝马汽车联合宣布，两个品牌达成长期合作协议，将在高速公路自动驾驶、辅助驾驶系统及自动泊车技术等技术上进行合作。

此外，品牌双方还准备在此之外展开合作，涉及到城市驾驶和其他更高水平的自动化技术，能让这对“宿敌”进行合作，这在当时看来有种抱团取暖对抗劲敌意味，这位劲敌是谁？自然不言而喻。

就特斯拉国产这件事本身来说，它对于中国传统汽车品牌影响也非常大，尤其对那些本就缺资金缺技术的国产新势力造车品牌未来发展更是起到不小制约。

如今就总结说，特斯拉把这些厂商一并挤压下去还为时尚早，但现阶段这样的车市寒冬，国产特斯拉 Model3 卖出了 10160 辆新车，成为国内最畅销新能源品牌。

如此低迷的车市能有高销量，对于其它车企就是很严重讯号，从侧面也证明特斯拉已是消费者在购入新能源汽车首选品牌。

鉴于国产后的 Model 3 低售价、长续航、高性价比，或许这些厂商们该想想如何同特斯拉 Model 3 形成差异化竞争的事了。

国内，在新能源技术上能与特斯拉扳扳手腕的的技术“大咖”比亚迪，即将发布的比亚迪汉 EV 无疑会受到 Model 3 直接威胁。

虽然，汉 EV 目前尚未公布其售价区间价格，尽管它着有 506km、550km、605km，3 种续航的车型，纵使有刀片电池大名，技术上也拥有众多优势，但品牌形象上的劣势，面对这位“西洋”Model 3 同学并没有什么优势。

从数据看，3 月份比亚迪纯电动车型销量为 10433 台，看似与特斯拉销量持平，但考虑到售价和定位实则已经处于弱势，要知特斯拉目前只有 3 款量产车型在售，而比亚迪拥有众多车型在售！

国产特斯拉 Model 3 对最近准备上市的新势力造车品牌小鹏 P7 无疑也会形成一定冲击。

这里，真的为这些国产品牌捏把汗，在没有好的口碑和品牌形象支撑下，可以说特斯拉这个品牌今后它就像一股持续不断的海浪冲击着国内的电动车市场。

正所谓大浪淘沙始见真金，有多少国产品牌能在这激烈的市场厮杀中生存下来，就让我们静观其变！

特斯拉国产化对中国车市的意义

特斯拉中国化进程速度，无疑是所有国家可以借鉴的典范，充分展示出中国建设速度。而特斯拉独资入华，则向世界证明中国越拥有足够的开放市场环境和政策包容性，也表明国家在民用汽车新能源化的决心和态度。

前几年推出新能源汽车补贴政策，这项本该促进新能源技术发展鼓励性政策，却被一些别有用心厂商所利用，骗补情况日益严重。

而特斯拉的快速国产引进，一定程度也对这种势头起到打压和警示作用。如不想被打败，继续生存下来，就必须考虑如何提升产品技术。

众所周知，特斯拉给中国带来的不仅仅是只有几款车那么简单，从超级充电站建设、自动驾驶、新能源造车理念等都是宝贵的经验技术。

相信，随着特斯拉国产化日渐丰盈，可以倒逼不少自主品牌电动汽车技术发展及品牌建设，直接和间接带动电动汽车相关产业链的发展。

目前，国内新势力造车品牌借鉴特斯拉模式最典型就是小鹏汽车，不论是经营模式，产品定位还是充电桩布局、自动驾驶、续航里程，小鹏汽车都有向特斯拉学习。

总结

简而言之，特斯拉这个品牌在国内乃至世界，在新能源汽车和自动驾驶领域，短期内很难有对手形成真正挑战，毕竟一个品牌要让消费者思维转变和认可需要时间，其它厂商们需要做的就是重视新能源汽车领域，持续在这个领域加码。

这次，Model 3 长续航版的发布，强大的竞争力和品牌价值，或许对国内车企冲击较大，长远利益看无疑是一种良好的竞争，确立行业标杆，也有好的参照，剩下的只有优胜劣汰，适者生存。