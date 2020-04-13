法国：链接新闻网站须付费，谷歌：我就不！

法国竞争主管部门表示，Google必须回到谈判桌前，商讨这家搜索巨头将为链接至法国新闻网站上的文章而支付的费用。

到目前为止，尽管有一项新的欧盟版权指令强制谷歌这样做，但Google断然拒绝支付链接到新闻报道的费用。

据了解，法国是第一个将欧盟命令转化为国内法律的国家。Google将法国法律解读为允许未经许可使用新闻标题，但不得超过这一要求。因此，在9月份，Google 从法国新闻搜索结果中删除了标题下方常出现的“摘要”以及缩略图。

Google在九月份的一篇博客中写道：“我们不接受任何人的付费，将其包含在搜索结果中。”我们卖的是广告，而不是搜索结果，Google上的每一个广告都有清晰的标记。这也是为什么当人们在搜索结果中点击他们的链接时，我们不向出版商付费。”

法国新闻出版商大声疾呼Google此举是在混淆概念。毕竟，法国该项法律的目的是让谷歌给他们钱，而不是让他们的文章在搜索结果中不那么显眼。所以他们向法国竞争管理局投诉。在该机构周四的一份初步命令中显示，Google的新战略代表着“可能”滥用其市场力量。

Google高管理查德金格拉斯（Richard Gingras）在一份电子邮件声明中说：“自去年欧洲版权法在法国生效以来，我们一直在与出版商接触，以增加对新闻的支持和投资。我们将在审查FCA的命令的同时遵守该命令，并继续进行谈判。”

法国政府希望Google付钱

法国政府决定，Google必须在三个月内与新闻机构展开谈判，并向法国竞争主管部门每月发送进展报告。

谈判期间，Google必须恢复新闻文章搜索结果中的“摘要”。从2019年10月起，Google将被要求追溯支付与新闻机构的链接费用，无论谈判中确定的费率如何。监管机构还命令Google不得在其搜索结果中更改“受保护的内容”（例如法国新闻报道）的索引，分类或表示。

周四的裁决是一项初步决定，旨在保护法国报纸免受Google涉嫌滥用行为的影响，同时法国竞争管理局正在就其法律依据进行最终裁定。

Google控制着法国90%以上的搜索市场，该机构表示，这使得Google很可能占据主导地位。周四的决定认为，Google最近的行动“很难与法国新的版权法相协调”，该法律旨在从技术平台向新闻机构支付费用。

不过，法国当局正试图避免2014年西班牙通过类似法律的结果。该法律曾强制要求Google向西班牙新闻机构付款，但Google做出的回应是关闭了西班牙文版的Google新闻。结果，西班牙新闻网站的访问量下降，一些小型新闻机构因此受到了严重的冲击。

法国之战可能是其他欧盟国家之战的预演，所有这些国家都应该通过自己的欧盟版权指令版本，包括有关与新闻网站链接的有争议条款。