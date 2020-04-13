麦当劳要出 5G 手机？别闹了

平淡无奇的周一早高峰里，科技圈突然被麦当劳的「5G 新品」刷屏了。

在最新的推文中，麦当劳用上了「5G」「超大广角」「新鲜解锁」的字眼搭配上屏幕、芯片、人脸解锁等和手机擦边的「谍照」来为即将推出的「5G 新品」预热，一时让人产生了麦当了也要推出 5G 手机的「错觉」。

其实仔细一想，这大概又是麦当劳的一次跨界营销，宣传海报中用到了「5G 新品」的词汇，很容易这让人下意识联想到目前正热的 5G 手机。在官博的评论区中，甚至已经有人提前道出了「5G 新品」的秘密，据说这其实「麦麦脆汁鸡」，因为新品有多汁，鲜嫩，大块，入味，香脆这 5 个特点，所以麦当劳的营销团队就将「5G」作为营销噱头。

这已经不是麦当劳的第一次跨界营销了，例如在 2018 世界杯期间，麦当劳作为当时的官方合作伙伴，除了推出了契合世界杯主题的新品，其营销团队还前后设计了 100 多张「世界杯海报」，其中最秒的是用上了双关语将足球和自家产品结合在一起。

而且当「黄油手」「精彩扑救」「头球」「世界波」在赛场上发生时，麦当劳也会在社交平台上同步发布「长点新吧」「大翅一惊」「满分破门」「世界菠」等实时热点内容，将新地、那么大鸡翅、麦满分、菠萝派等麦当劳全线产品以谐音的形式在世界杯海报中植入。

和麦当劳一样，苹果在跨界营销领域的造诣同样可圈可点，其中最知名的莫过于 Apple × Nike 的合作。

2006 年，Nike 推出了一款名为 Air Zoom Moire+ 的运动鞋，和其他跑鞋不同更的是，Air Zoom Moire+ 的亮点还在于能够通过 NIKE+ iPod SPORT KIT 组件（包括一个内置于鞋中的传感器和一个与 iPod nano 连接的接收器）收集运动数据，并在运动完毕后将传感器和 iPod 连接来获取诸如运动时间、距离、热量消耗值和步幅等数据，在当时 Apple Watch 还未面世的时代，这种数据获取方式极大地增强了科技融入日常生活的新鲜感。

随着营销的发展，如今这种跨界营销已经越来越普遍了。越来越多的公司明白到，单靠自己公司产品的力量在如今这个信息爆炸的时代已经不能突显自己的优势。因此有更多的公司选择强强联合，通过优势互补，吸引更多有某些共同点的潜在消费者。而且，选择这种强强联合的方式，在营销预算上，也能相应地节省一些。更小的投入，更大的轰动，更多的利润，何乐而不为?