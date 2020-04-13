国外隔离迷惑行为：这个网站可复现办公室白噪音，还能自行决定同事数量

随着疫情在国外的爆发，那边的朋友也WTF很久了，时间一长难免怀念在公司的日子，又或者说在家办公时缺乏工作氛围。

于是外国友人就突发奇想，整了一个网页，让你“声临其境”，立刻有了在办公室办公的感觉。

网页的标语是这样的，“闭上眼睛，想象你此刻正在办公室，是不是很美妙？”

在家就能享受办公室级办公体验，你值得拥有。

自行决定同事数量，自创办公室“白噪音”，工作效率保障

文摘菌的这篇文章就是在这美妙的办公环境下创作的，有多少同事我说了算。黄色、粉色的这些图形就代表着同事，当我选择只有一位同事时，其实没有什么声音，只是这位同事看起来比较闲的样子。

随着同事人数的增加，可以听到声音逐渐嘈杂，讲话声、开门声、键盘声，甚至还有人吃薯片的声音，简直过于真实了。

这里最多只能选择10位同事，当这么多人一起上班时，这感觉就来了！

除此之外，还可以单独听同事在干嘛，想听谁就点谁，听，有人在倒水，有人打喷嚏，还有人在打乒乓球？？？

文摘菌不得不感叹，外国友人脑洞真的很大啊。那么这个令人迷惑的项目是哪个有趣的团队发明的呢？

一群“孩子王”的脑洞项目

开发这个项目的团队是一个名叫“The Kids”的机构，但他们并不是做儿童教育的，这家机构之所以取名为“The Kids”，旨在为其他公司设计企业文化，寻找一些新鲜的、可持续性的工作方式，使得客户公司能够保持对市场的敏锐性。

The Kids的客户也是遍布各个行业，包括Adobe、Nike、现代汽车等。他们希望帮助企业建立品牌，同时激发企业员工的潜力，以更好地投入到工作中。

他们的团队包含各方面的人才，有文化设计师、艺术总监、战略家、文案策划等等，他们都有一个共性，就是觉得自己的内心都还只是孩子。

这是一群追求创新的“孩子王”，在做着变革性的事情。