中国又一新冠疫苗将进入临床试验：系灭活疫苗

IT之家4月13日消息 据澎湃新闻报道，中国又一款新冠肺炎疫苗将进入临床试验阶段。

4月13日，由国药集团中国生物武汉生物制品研究所有限责任公司研发的新型冠状病毒（COVID-19）灭活疫苗（Vero细胞）Ⅰ/Ⅱ期临床试验在中国临床试验注册中心正处于“通过审核”预注册状态。

根据公开信息，这是继中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇团队之后，中国第二个注册进入临床试验的新型冠状病毒疫苗，也或将是全球第三个进入临床试验阶段的新冠病毒疫苗。

IT之家了解到，据中国国务院联防联控机制新闻发布会此前介绍，疫情暴发后中国选择了5条技术路线加快推进新冠病毒疫苗研发，分别是灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗，中国采取的5条技术路线覆盖了全球在研新冠病毒疫苗的主要类型。

临床试验注册信息显示，武汉生物制品研究所有限责任公司此次研发注册题目为“新型冠状病毒（COVID-19）灭活疫苗（Vero细胞）随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅰ/Ⅱ期临床试验”；研究课题的正式科学名称为：评价新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）在6岁及以上健康人群中接种的安全性和免疫原性的随机、双盲安慰剂平行对照Ⅰ/Ⅱ期临床试验。

目前，该临床研究已经获伦理委员会批准，处于“通过审核”预注册状态。