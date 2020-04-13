近期6个移到线上的开发者顶会，全球任何角落都可参加

尽管线上AI会议并不是什么新鲜事，但是随着人们对疫情的担忧日益增加，最近的六场一票难求AI顶会都决定在线上召开，无论身处何地都可以参加。对于那些以往无法参加大会的技术爱好者们来说，机会来了！

AWS创新在线会议

AWS的这次大会旨在激发和授权人工智能从业者通过释放新的可能性来加速他们的创新，任何人都可以免费观看。AWS创新在线会议由超过20个分会场组成，跨越6个轨道，由AWS专家提供各种AI、ML和云计算概念，听众可以选择自己感兴趣的部分学习。

大会地址：

https://aws.amazon.com/events/aws-innovate/machine-learning/

IBM Think

IBM Think将于5月5-6日举行，并将在多个频道播出。听众还可以与专家聊天，并在直播过程中参与实时提问和回答。该活动将涵盖范围广泛的主题，从区块链到云和人工智能。这场大会同样是免费的，任何人都可以学习，专家不仅会介绍最新的技术，还会帮助从业者深入了解商业中的最佳实践，从而在竞争激烈的技术环境中提高运营弹性。

大会地址：

https://www.ibm.com/events/think/

2020苹果全球开发者大会

今年苹果全球开发者大会(Apple WWDC)定于今年6月召开，届时来自世界各地的开发者可以参与其中，获得由苹果设计的新技术和框架，这些技术和框架将决定苹果在AI、ML和其他苹果平台上的开发。线下版本的会议吸引了来自155多个国家的2300多万注册开发者的兴趣。苹果还承诺向圣何塞当地组织提供100万美元，作为因将活动移至网上而造成的损失的补偿。

大会地址：

https://developer.apple.com/wwdc20/

开放数据科学会议（ODSC）

ODSC于4月13-17日进行直播，重点展示最新的工具、突破性的模型和框架。这场为期四天的活动将有210个环节，帮助你向数据科学社区的领导者学习。会议将产生360小时的内容，可以按需购买进行观看。

大会地址：

https://odsc.com/boston/livestream/

还有两场已经结束，但可以在线上回顾的开发者盛会。

O'Reilly Strata Data和AI Superstream

为期两天的O'Reilly Strata Data和AI Superstream在线活动吸引了4,600多名参与者，包括现场会话和交互式教程。该活动于3月17日至18日举行，主题围绕着生产和流数据中的机器学习，同时还讨论了人工智能和机器学习领域的一些热门话题。演讲者还用新的开源工具演示了健壮的ML Ops的最佳实践，解释了NLP模型在云中的分布式培训等等。此外，它还有一个实时编码环境来测试新技术。

大会地址：

https://www.oreilly.com/strata-san-jose-2020/

NVIDIA GPU技术大会（GTC）

由于疫情的暴发，今年NVIDIA GPU技术会议（GTC）转移到了线上。GTC数字会议还接受了NVIDIA深度学习研究所(DLI)的指导培训，在这个名为“与专家交流”的季节，与会者可以直接与NVIDIA研究人员和工程师聊天。来自英伟达(NVIDIA)、斯坦福大学(Stanford University)、皮克斯(Pixar)、谷歌Brain等公司的特邀演讲者出席了此次活动。该活动于3月22日至26日举行，其在线录制的视频和播客可以通过注册免费访问。

大会地址：

https://www.nvidia.com/en-us/gtc/