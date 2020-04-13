【IT之家众测作品】表里如一的大个路由——小米AX3600体验

2020年2月13日，备受关注的小米发布会如期举行，随之发布的小米路由旗舰也将公众对Wi-Fi 6的关注提升了一个新的高度。对于这个小米投入大量心血的“诚意之作”究竟表现如何，我也是非常关注。这次笔者非常有幸的成为了众测成员之一，能够有幸一睹真容。



▲配图：小米发布会当日，Wi-Fi 6搜索指数达到新高，之后的搜索指数明显较之前增长

开箱及配置

刚刚收到快递的时候，不由得在心里感慨一句——这箱子可真是大啊……

在图里可能看的不是很清楚，具体估算一下，大概得有我最近新装的M-ATX主机一样大，之前也曾听说过个大概，但是在真的见到以后还是会感到非常惊讶。

打开最外层的箱子以后，盒子的大小显的不那么夸张了（其实还是很大，可能是快递盒子太惊人了也就免疫了），但在我见过的路由器中也绝对属于大个头。

▲配图：盒子大概有15寸笔记本大小（展示的笔记本为13.5英寸）

盒子的整体设计简洁明快，很有小米的风格，其内部也主要是被路由的七根天线所占据，并没有浪费太多空间。其中赠送的附件也是很简单，箱子中只有路由器本体，一根附赠的网线，一个电源适配器和一份简略的使用说明。赠送的网线只是超五类网线，有些遗憾，但应对常见的百兆光纤还是绰绰有余的。

AX3600背后的接口相对于其大小显得并不宽裕，基本接近于常见的路由器接口配置，只有四个全千兆网络接口，一个电源接口以及一个reset键。比较遗憾的是其并没有内置USB接口，其可玩性有所下降。除了最基本的NSA用途以外，USB接口还是唯一刷入官方SSH固件的接口。不过我在知乎上查找相关资料的时候，无意间看到有官方人员提及AX3600可以通过uboot刷机，不过考虑到这应该属于通用方式了，我还是对其未来是否能够解锁刷机这一点持保留意见。

▲配图：赠送的网线只是超五类网线

▲配图：有开发者针对有关第三方固件的评论进行了回复

这款路由的正面并非为纯净的黑色，在其启动后如若成功联网，表面会亮起漂亮的宝石蓝色，在正上方的AIoT天线也会有一个三角形的灯光用以指示其已正常工作，不愧印证了科技以灯效为本的至理名言（逃）。路由器的顶部有着被涂为金色的三根铝条，应当同时起着装饰与散热的作用。

路由器的散热对其性能的发挥还是影响很大的，我手头的小米路由mini每到夏天的时候便总是会开始间歇抽风，极为影响在空调屋中偷偷观看小姐姐们的体验；不少玩过斐讯的朋友在路由到手后，也会选择在第一时间打开外壳，治一治魔幻的漏油与散热，而这也能极大的提升路由的稳定性及使用感受。

▲配图：在启动后亮起的宝石蓝色指示灯

小米路由的设置界面相对于传统路由最大的特点还是简单易懂，非常适合一些对于电子产品不够熟悉的用户。使用者只需按照指南输入miwificom这串地址，系统便会自动跳转到路由的设置界面，这相比于一串难记且容易记混的IPv4地址更加舒适与人性化；简洁的界面也将最基本的功能全部呈现，使用者再也不需要在左侧一排复杂且难懂的折叠菜单中反复横跳才能设置一个简单的Wi-Fi密码；小米路由的APP只需登录小米账号便可自动检测与设置，所有的功能与插件都集成在APP右下角的一级菜单中方便使用…

这些细节对于一些对电子产品有较多兴趣的极客而言可能并不必要，甚至可能一些人会认为其功能相比于华硕网件等固件反倒显得啰嗦或者简略。但对于一些家庭成员来说，这就意味着他们无需子女的帮助，只需要较小的学习成本便可轻松地维护路由并启用一些高级功能。对于这点反而是一些主流的路由品牌所需要向其学习的。这所有的迹象都在表明，小米正在逐渐脱离最初“为发烧而生”的口号，变得越来越平民化，越来越简单化。这也许对于一开始因为“发烧”而被小米吸引的一些极客（MIUI时期）感到失落，但我们不得不承认这条道路是正确的，这也是一条能够让小米其展现真正价值的道路。

▲配图：简单易懂的小米路由管理界面

▲配图1：在首次下载小米路由APP时，其会自动检测到小米路由的存在并进行提示

▲配图2：小米路由APP内置的所有高级功能

很多人也许会质疑AIoT路由的叫法是否只是便于营销而产生的噱头，我起初也没有对这个功能过于上心，但在进行一些研究之后发现除了营销以外，这根天线也起着一定意义上的技术作用。我在配置好新路由之后一段时间，便开始将家中的一些智能设备重新连接新的网络，这时我才发现米家的APP居然可以实现自动嗅探智能家居这一功能了，这使得路由器可以自动为智能家居配置网络，并且提高了设备的连接速度，而不需要自己手动断开5GHz的连接，然后再输入密码这一流程。由于蓝牙网络的限制，这一传输流程会显得异常的缓慢，而且在设置中途还不可乱动，否则就需重新配置，算是安装新的智能家居时最影响体验的一点了……这个功能利用的是虽然我们在配置好这些设备的网络之后便一步到位了，但由于这个流程的有些麻烦，如果这些功能不是特别必要的话，有一点点懒惰的我总是会把这个流程拖拉到很久以后再做，甚至到最后可能还会忘记…………就比如这次的功能便直接帮助了我的米家净化器和小米台灯终于连接上了家庭Wi-Fi，找到了自己的妈妈。毕竟我们花了这份钱买到了这些家电的智能功能，如果不将其利用又总是让人心有不爽，相信这个功能将会拯救不少懒癌，让他们的家居重新找到组织。但这个功能之所以很难在其他米家的路由器上实现正是因为其原理，如果路由器想要嗅探到智能家居发出的Wi-Fi信号，那么它便需要持续地对周围的网络进行扫描，但这个扫描每一次操作便会占用一根Wi-Fi天线，这样将会影响到多设备的并发，得不偿失，惟一的解决办法便是独立出一根天线让其专门进行设备的扫描操作。但至于其c位的摆放，粗壮的外观以及bling bling的蓝色灯光，自然是其营销考虑啦~

▲配图：AIoT天线会自动检测未连接的智能设备，并且弹窗

▲配图：连接的过程相比传统方法提速很大，令人印象深刻

测速

如果想要真正测试一款路由的性能，测速自然是非常重要的一项了。由于疫情限制，家中只有一台笔记本电脑，为了搭建局域网内的测试环境，我特意购买了RJ45的千兆网卡用于搭建iPerf3的服务端测速。问遍了家人，好像并没有拿到这个住宅的平面图，我只好用画图工具随手画了一张，画风灵魂，望家友海涵。

▲附图：房屋测试点的整体情况

路由器由于体积和重量较大，无法用淘宝上的工具挂至墙上，我将路由器置于客厅的电视柜上。测试点覆盖了日常使用网络的几个地方，其中有一些测试点选择了平常使用老款路由时很难连接到网络的地方。测试点如下：

1.路由器旁：信号最强的地方，用于测试路由的极限速度

2.主卧：应该算是信号最强的卧室了，住在中卧的我属实非常羡慕

3.中卧床上：我常驻的卧室，虽然图片上离路由器不算远，却是信号最差的卧室，由于众多墙壁的阻隔，甚至有时躺在

4.中卧桌上：平常学习工作的地方，由于离门较近，信号比躺在床上要好了不少，但还是不如主卧

5.副卧：我原来的卧室，信号强度在节点3和4的大小之间，由于网课需要，我放弃了原来的副卧，来到了有桌子的中卧作为全新的据点。

6.卫生间：只与路由器隔一道门，信号不错

测试设备：华为P20代表传统的Wi-Fi 5设备，iPhone 11代表主流的Wi-Fi 6手机，小米路由mini，小米路由AX3600，RJ45千兆网卡（USB-C接口）。本来还想把家里的K3拿过来测试，但是由于疫情原因属实难搞，最后还是放弃了，未来有机会说不定可以在社区里更新结果。

为了节省家友的时间，让各位看的更省心，我特意将结果用图片的方式展示。由于我本人并非网络行业从业者，整个网络的测试过程也存在不够严谨的问题，测试结果仅供参考。如果测试过程或者文章的其他部分存在错误，也希望各位家友可以在评论区中及时指正。

▲附图：AX3600在5GHz网络下速度表现

从5GHz的测试结果可以看出来，华为设备在路由器旁的性能表现远超过iPhone 11，我因为害怕这属于测试误差而反复测量，但结果却非常稳定。但随着测试点的变更，使用Wi-Fi 5的华为设备信号衰减明显要大于使用Wi-Fi 6的iPhone 11。由于Wi-Fi 6的支持无法通过软件方法关闭，我无法确定这个成绩是否属于Wi-Fi 6的功劳，但由于后来在使用iPhone XR进行重复试验时，发现其在各个测试点的速率结果均与华为P20有着很高的相似度，因此可以简单的认为Wi-Fi 6至少在速率上的提升相交Wi-Fi 5还是有着一定的提高的。

▲附图：AX3600在2.4GHz网络下速度表现

从2.4GHz的测试结果可以看出，iPhone 11在大部分测试点的表现都超过华为P20，iPhone XR的表现在后来的简单测试中表现也与华为P20十分相似。但出乎我意料的是在中卧墙角（测试点4）这一测试点上其在2.4GHz与5GHz网络下巨大的速度差距。在实际的测试中，二者都在这一测试点存在一定的丢包情况，但在2.4GHz网络下，这一现象变得异常严重，想要完成。由于只是在手机信号的显示上，似乎2.4GHz的信号格数通常会占得更多一些，会给人一种更加稳定的感觉，会出现这样的差距我是没有想到的。根据实验结果，大家在能够连接到5GHz网络的情况下，即使手机上显示的信号的强度可能不如2.4GHz，但在连接5GHz网络后一般还是可以取得更好的网络体验。

▲附图：小米路由mini在5GHz网络下速度表现

▲附图：小米路由mini在2.4GHz网络下速度表现

由于中途华为设备的使用者加班了没法回家，在2.4GHz下小米路由mini的表现我只能使用iPhone 11进行测试。但从具体的使用体验来说，AX3600的使用表现还是远超过之前的百元路由小米路由mini的，尤其是其在中卧床角的表现。由于床角的位置比较复杂，可能无法完全排除各种干扰因素使得数据有些混杂（比如从使用中可以感受到AX3600在2.4GHz下的表现应该没有数据那么差，还是要好于mini在任何网络下的体验的，但测试数据却不知为何差了那么多），但在具体的使用场景中，这几乎完全拯救了我在床上偷懒时的网络体验。之前在使用mini时，动不动APP便提示网络错误几乎成为了常态，打个酒馆战棋可能别人都开始下一轮了，我的上一张牌还卡在半空……这些网络上的痛苦没有体验过的人是不会懂的，对于这些有着相似困扰的人，很有可能已经到了该换一个全新路由器的时候了。

结语

这次全新的AX3600还是让我在小米身上看到了诚意，无论是漂亮简洁的外观，出众的散热表现，还是极其卓越的性能，无不一一洗清了之前关于小米路由断流难用的所有评价，在无数的争议之间证明了自己，应当算是小米路由在不断前进的路上一座极为重要的里程碑。

在一些论坛将其与华硕AX3000的对比之中，小米路由在各方面的表现几乎与价格接近其两倍的性能怪兽打的难舍难分，甚至在信号强度的一些对比中还略胜一筹。如果你是像我一样常年使用老款TP（或其它百元路由）并饱受其害的用户，那么我很自信的告诉你，用不到600元的价格去升级一下家里早已过时的网络环境绝对是值得的。

如果你正在使用斐讯K3、华硕AC2100等大牌中端路由，那么你无需为其升级支付这笔金钱。关于Wi-Fi 6的升级的主要作用还是面向未来，无论是WPA3的网络加密，还是BBS Color涂色技术，又或者是OFDMA的多设备终端优化，都证明Wi-Fi 6主要解决的问题主要还是如何面对未来愈加复杂的网络环境，而非仅仅一点点网络速率的提升，而这些特性又只有在路由和手机同时支持时才能发挥其效用。至少在可见的几年内，Wi-Fi 6的提升不会显得特别关键。

小米路由简单易懂的设置界面也成为了一把左右不同人购买欲望的双刃剑，对于不喜欢折腾的家人朋友来说，这意味着他们无需懂得很多便可轻松地维护家里的网络环境，但这也同时限制了许多喜欢折腾的用户为其添加许多有趣且实用的功能。USB接口的缺失也使得其可玩性被进一步削弱，也大大减少了其与米家监控和小米电视等设备联动的能力。但对于这样做工精良且不到600元的旗舰路由来说，官方人员“为了堆料与成本限制而不得不削去对大多人使用频率极低的USB接口”的解释也是可以接受的。用一句话来总结，不到600元的价格还想要什么自行车？士别三日，理当刮目相待。如果近期你正有着升级家庭网络的想法，不妨去试试这款全新的AX3600，你也许对小米的网络设备产生全新的印象。

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