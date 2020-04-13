TikTok 谷歌 Play 商店安装量突破 10 亿

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IT之家4月13日消息 据PhoneArena报道，TikTok在谷歌Play商店中的下载量，目前已突破10亿。
外媒表示，TikTok一直在苹果App Store和谷歌Play商店免费应用排行榜中名列前茅；今年1月，TikTok位于Play商店安装次数最多的免费应用排行榜第2名，2月则排名第三。
IT之家此前曾报道，YouTube将在年底前推出名为“Shorts”的短视频功能，以对抗TikTok。
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