李小龙展示华为P40 Pro+真40W无线快充动画：需搭配官方65W超级快充头

IT之家4月13日消息 在4月8日华为中国春季新品线上发布会上，华为消费者业务CEO余承东携华为P40系列高能亮相。华为P40/P40 Pro/P40 Pro+正式发布，华为P40/P40 Pro已开售，而华为P40 Pro+要到6月份开售，其配置了40W无线超级快充。

华为手机产品线副总裁李小龙今天中午在微博表示，刚才在看用户晒立式无线座充的单，发现没有工作在超级快充模式下。这款无线充电器一定要配合华为40W或65W超级快充头和5A数据线工作才能发挥出速度的优势（配合40W快充头可以工作到27W无线充电功率，65W快充头可以工作到40W无线充电功率）。大家可以比较下充电动画有什么不同。

据李小龙解释，一个大闪电表示工作在27W及以上，一大一小闪电表示工作在15W，15W以下都显示为一个闪电。

在华为P40系列 发布会上，余承东介绍了超级快充立式无线充电器，40W无线充电功率，京东首发价279元。

据介绍，华为超级快充立式无线充电器采用了高光玻璃面板，铝合金包裹，60度仰角。这款充电器采用风冷设计，内置离心风扇，立体风道，风槽散热设计。

IT之家了解到，华为超级快充立式无线充电器内置双线圈，感应范围更大，最大40W无线充电快充，外置LED指示灯，可以随时显示手机目前充电状态，还通过了莱茵安全快充认证。