有人用iPhone拍照，也有人用FaceTime拍摄作品

随着新冠肺炎疫情的持续发酵，「疫情震中」先是由中国转移到欧洲，而最新的数据显示美国正在迅速逼近全球疫情「新震中」。在今天由美国约翰斯·霍普金斯大学公布的新冠疫情最新统计数据显示，美国确诊病例超过 55 万例，死亡人数也突破了两万例，这使得美国成为确证病历和死亡病例最多的国家。

疫情期间，美国各州相继宣布进入紧急状态，并实行严格的「封城」或「宵禁」政策，在这期间，除非必要外出（看医生或购买生活必需品），任何人都只能呆在家中。

虽然大部分情况下，封闭的居家环境不是激发创作灵感的绝佳场所，但来自英国约克郡的婚礼摄影师 Tim Dunk 却找到了一种「远程创作」的新方法 ——通过 FaceTime 拍下客户想要的人像作品。

整个「FaceTime 摄影」的步骤并不复杂，Tim Dunk 利用了自己作为摄影家对于构图、光线、模特动作的理解，将原本应该面对面指导的过程转移到线上，过程是这样的：

1. Tim Dunk 先通过 MacBook 和模特的 iPhone 连线（iPad 也可以，但他更建议使用 iPhone，因为前者的摄像头配置可能没有那么好）；

2. 之后他会通过 FaceTime 指导模特进行摆拍，包括背景的选择、道具的搭配、恰当的眼神和动作等；

3. 确定场景和模特的动作之后，他会通过 FaceTime 的拍照功能记录下整个画面，如果模特使用的是 iOS 11 以上的系统版本，拍下的照片甚至还支持「实况模式」；

4. 最后，Tim Dunk 会将这些远程拍摄到的照片导入 MacBook 进行编辑。后期的过程中，他还会特意在照片中加入模拟胶片低保真度效果的颗粒特效等，最大化手机拍摄的特色；

5. 课程的费用是 50 英镑，其中 10 英镑将捐给英国的一家慈善机构。

目前 Tim Dunk 表示已经有超过 50 位客户在这种特殊时期下选择了「FaceTime 摄影」。从成片效果来看，这些通过 FaceTime 拍摄的照片依旧保留了美感和创意性，而且背后也蒙上了一层特殊的时代意义。虽然通过 iPhone 或 iPad 摄像头拍摄的画面可能难以与专业相机的相媲美，但这种保持创意活力的精神更值得引起思考。

除了 Tim Dunk，苹果在疫情期间也相继推出了鼓励人们保持创造力的内容，最新的「家庭版」Today at Apple 就由三名苹果员工在视频中现身说法，教大家如何在家中通过苹果产品进行创意创作。

此外，最新的《Creativity goes on》宣传片同样瞄准了居家隔离的主题，画面中相继出现了人们在家中挥洒创意的片段，有父母捕捉到的孩子趴在窗前的瞬间、有孩子通过 FaceTime 和爷爷远程下棋、有家中通过地毯为孩子模拟冲浪等等。

和苹果此前制作精良的宣传片相比，这些从全球各地收集到的画面虽然谈不上精美，但正是这种真实性进一步放大了照片和视频背后的感染力，更能让人产生共鸣。