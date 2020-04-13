和苹果“相爱相杀”的Palm Web OS小回顾

Palm Web OS是一款基于Linux内核的嵌入式操作系统。该平台于2009年CES大会上正式发布，第一款搭载Web OS的手机Plam Pre于同年6月发布。

当年iPhone 3GS的“劲敌”，Palm Pre手机。滑盖Qwerty全键盘，支持多点触控的3.1英寸TFT屏幕，采用了600Mhz的ARM Cortex A8 CPU，“轨迹球”功能类似iPhone的Home键。

屏幕下方的黑色区域，是Palm手机的手势感应区域，你敢相信这样的手势快捷菜单，是2009年的系统吗？

2009年CES Web OS发布会展示视频，是否有种似曾相识的感觉？

同时期发布的HTC G1（Android 1.0）操作界面

2009年NOKIA“最后”的荣光，全球销量大爆炸的5230，搭载了S60V5操作系统

同年，“划时代”的前奏，iPhone 3GS，一年后的苹果即将改变世界

从左到右，分别是苹果现任CEO Timothy D. Cook，“苹果之父”Steven P. Jobs，iPod项目高级硬件经理Jon Rubinstein。其中，最右的Jon Rubinstein于2005年加入Palm公司，负责Web OS部门，并且从苹果旗下挖走了大量的员工。09年期间，APPLE公司与PALM公司之间发生了不少摩擦

Palm于2011年推出TouchPad平板电脑，具备“一碰传”的功能。只要你将Palm Pre手机靠近TouchPad，就会出现过度动画，让你能够在两个设备之间互相传输文件。安卓阵营目前做的最好的Huawei Share于2015年推出，2018年才正式推出跨平台的“一碰传”

时至今日，你仍然能够在新发布的各类数码产品上，找到Palm Web OS的痕迹

（上图来源于YOUTUBE博主：Tim Schofield ）

2009年Palm推出后，成为了市面上唯一能够与iPhone 3GS竞争的智能手机，原本要大力推广Palm Pre的Verison公司在最后一刻转向了MOTO Droid手机，让Palm公司错失市场推广机会。为了提前发布，Palm Pre手机存在众多的质量问题，其中包括滑盖滑轨易出故障，Web OS系统BUG频出的问题。渠道受阻、质量问题频发，让Palm公司在2011年就面对着后继无力的状况。

2011年中，苹果、谷歌有意收购Palm，但最后被惠普（HP）收购。

智能手机无线充电鼻祖“点金石”，同时TouchPad平板电脑也支持无线充电功能

除了系统概念的领先，HP公司对于全生态的布局理念也十分超前。Web OS不仅被用在手机上，也被运用在自家打印机上。

很可惜，HP收购Palm不到两年，就正式宣布停止开发Palm硬件产品，正式放弃Web OS设备运营。

09年的梦幻开局，11年草草收尾

叫好不叫座的Palm由于系统里存在大量的错误代码和冗余，在后续维护上也出现了很大的难度，只能沦为小部分极客的玩具。

而Web OS的核心设计师，也分别跳槽到了NOKIA和谷歌，这也是为什么如今我们能在如此多的智能设备上看到Web OS的身影。

十分可惜，过于超前的技术理念，总是无法在它的时代获得应有的荣耀，不过造成这个结果的原因，或许也是因为底层基础并不足以支持该产品理念的发挥。

没想到吧！LG于2013收购Web OS所有软件专利，它最终还是以另外一种形态延续了下来。

Web OS已死，但是它永远没有消失，希望在这个20年代，科技能给我们带来更多的惊喜和改革。