OPPO Ace2手机正式亮相：搭载骁龙865，40W AirVOOC无线闪充，65W有线超级闪充

IT之家4月13日消息 今天晚上，OPPO Ace2超玩大会举行，OPPO Ace2正式亮相，搭载了骁龙865处理器，6.5英寸90Hz OLED柔性面板直屏，最高支持180Hz触控采样率，已适配22款90FPS游戏，40W AirVOOC无线闪充，65W超级闪充。

OPPO超级玩家Ace2拥有强悍配置与5G性能：①搭载高通骁龙865，最高拥有12GB LPDDR5内存，支持Turbo Write+HPB的UFS 3.0；②支持双模5G和全球超过25个国家/地区的漫游，360°分布式天线加持；③支持Wi-Fi6，可实现5G与 Wi-Fi 网速叠加，网速拉满情况下连接速度可达2950Mbps。

OPPO超级玩家Ace2在帧率、续航和温控表现突出：升级后的 Hyper Boost 3.0提升了和平精英90FPS的稳定性，还实现了智能帧率和应用场景加速，已适配80多个主流应用。在多款游戏中，功耗最高降低12%，温度最高降低1.4℃。不牺牲体验，也能更省电，发热更低。

IT之家获悉，OPPO超级玩家Ace2的重量、触控响应和温升三个部分进行手感优化：①重量仅185g，最薄仅8.6mm，配合背面3D曲面玻璃，手感轻薄舒适；②采用6.5英寸90Hz OLED柔性面板直屏，最高支持180Hz触控采样率，已适配22款90FPS游戏，玩游戏画面平滑，触控跟手；③收集200位内测玩家12万局比赛数据，并与PEL选手联合测试，以此为蓝本分别打造出均衡模式和电竞模式，在游戏空间开启电竞模式，即可体验与顶级选手一样的触控手感；④4D恒冷散热系统，边玩边充，温升依然出色。

OPPO Ace2还有众多游戏花样新功能，包括①游戏弹幕，社交消息以弹幕的形式呈现，玩游戏不耽误查看女友消息；②Breeno语音游戏秘书，一句“小布小布”帮你完成录屏、调节音量、亮度等操作；③4D游戏振感2.0，通过线性马达匹配多种武器，提供多样化振感；④GCP超现实画质增强2.0，让远处的游戏画面更清晰；⑤立体声双扬声器，同时支持杜比全景声，带来更沉浸的音效。

OPPO Ace2支持全场景闪充，包括①40W AirVOOC无线闪充，可能是全球第一商用高速无线充电方案，充电5分钟开黑1小时。4000mAh的电池，最快56分钟充满。②65W超级闪充，充电5分钟开黑2小时；③支持最高10W无线反向充电。通过德国莱茵TÜV的安全无线快充认证，又快又安全。