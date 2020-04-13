【IT之家评测室】让OPPO Ace2游戏更尽兴的秘诀：全新ColorOS 7.1体验

4月13日，OPPO正式发布了全新的Ace2手机，与此同时，Ace也正式成为OPPO的一个产品系列，这意味着Ace在整个OPPO手机家族中的地位的加码。

定位超级玩家的Ace2手机，带来了诸如90Hz高刷屏、65W快充、40W无线闪充等等王牌筹码，玩家的体验更趋于完美，实际上，除了这些硬性指标之外，OPPO Ace2手机还有一大杀手锏——全新的ColorOS 7.1系统。

OPPO Ace2是一款针对游戏玩家、极客、性能玩家的旗舰手机，那么ColorOS 7.1为OPPO Ace2带来了什么呢？IT之家这里细分几个点简单讲一下。

一、Hyper Boost 3.0，送给超级玩家们的福利

为超级玩家而生的 OPPO Ace 系列对游戏帧率稳定性与系统流畅度有着严苛要求，由此 ColorOS 独立研发出 Hyper Boost 技术。首先，在OPPO Ace2中，其搭载的是全新的Hyper Boost 3.0技术，Ace2的绝大部分用户都是手游玩家，如何提升游戏上的体验？在性能之外，就是系统底层的优化。

Hyper Boost 3.0中，OPPO针对用户反馈最多的游戏发热，耗电快等场景问题进行了优化，这些升级的方面又包括Game Zone 引擎、温控回调、和开放能力。具体来看，Hyper Boost 3.0又能智能根据需求调整系统资源分配，优化方向包括智能调度策略、统一控制资源、特殊场景优化、低电量场景优化等等，据OPPO实验室数据显示，Ace2的CPU资源利用效率最高提升30%，整机功耗降低最高12%。

比如，在IT之家关于OPPO Ace2《和平精英》游戏中，我们通过帧率图可以看到，无论是开启流畅画质+90hz超高帧率模式，还是打开HDR高清+极限帧率模式，其表现水平几乎都达到了满帧的效果，帧率波动非常稳定，前者平均帧率为89.3FPS，后者平均帧率为59.6FPS，实测帧率图如下：

前10分钟开启流畅画质+90hz超高帧率模式，后20分开启HDR高清+极限帧率模式。

90hz超高帧率▲

极限帧率（满帧60FPS）▲

其实能获得这样稳定的表现，除骁龙865之外，Hyper Boost 3.0已经在发挥作用。这些日常使用中看不见摸不着的升级，实实在在的给你用户体验感知上的提升。

同样，Hyper Boost 3.0对手机发热的控制也比较出色，在强度游戏30分后，实测机身摄像头区域最高温度为39.2°C，长时间游戏也未出现降频现象。

此外，根据官方的说法，ColorOS 7.1中，Hyper Boost 3.0向三方开放了温控回调接口，允许游戏和应用在手机过热时主动降低对系统资源的需求。

据官方数据，截止今年一季度，Hyper Boost 开放能力已接入近80+款三方和游戏应用，基本满足了Ace2游戏玩家的需求，当然，随着时间的发展，第三方应用和游戏的数量会越来越多。

还有，ColorOS 7.1中，OPPO加入了ColorOS 自研的内存反碎片优化技术，可将物理内存中的大块内存申请速度提升了18%，进程虚拟内存GPU端oom的概率降低了93%。

二、ColorOS 7.1，给OPPO Ace 2加点新玩法

直接说新功能，首先，OPPO Ace 2 带来了4D振感2.0，在《和平精英》游戏中，手机可以通过声音、图像和触控识别触发振动，并根据不同枪械类型匹配不同振感，比如手枪，每次开枪的时候震感是很轻微的，但如果换成AKM等这些长枪，震感又会额外增加几份力量。

ColorOS 7.1的游戏空间加入了超现实增强画质功能，简单理解，就是将游戏画面材质、色彩、物体边缘显示的更加清晰，让玩家能在复杂的环境中一眼识别敌人，目前支持QQ飞车、部落冲突、开心消消乐、猫和老鼠、和平精英、王者荣耀等等十多款游戏。

其次，OPPO Ace 2 上搭载的 ColorOS 7.1 支持短信/微信/QQ以弹幕形式在游戏页面上显示消息提醒，玩家在游戏的时候既能收到通知，又不会遮挡游戏画面。

同时，弹幕提醒是支持速度、透明度和通知数量调节的，这也是 ColorOS 7.1 特有的体验。

其三，ColorOS 7.1 在游戏助手上增设了快速切网，能够在不同SIM卡及移动流量和WiFi间切换，在游戏中，从左上侧内划即可呼出游戏状态栏，能实时显示帧率、核心，进行游戏变声、快速切网、弹幕通知等功能设置。

其四，ColorOS 在 OPPO Ace 2 上内置了针对游戏场景定制的Breeno语音游戏秘书。

语音截屏▲

这一个功能必须点赞，特别是在一些需要时刻保持注意力的游戏中，如果你需要截图、录屏、调节音量、打开WiFi等等操作，游玩中进行相关操作是一件很繁琐、很破坏注意力的事情，而Breeno 语音游戏秘书的加入，让你实现了动动嘴替代动手指，体验更沉浸。

为了进一步增加游戏趣味性，Breeno 还上线了游戏定制语音包，让「小布」的音色更加活泼可爱。

众所周知，游戏的帧率越高，每秒显示的画面就越多，相应的游戏就会更流畅，凭借着90Hz高刷屏的优势，目前OPPO Ace2已经支持22款游戏的90FPS高帧率模式，这些游戏包括和平精英、王牌战士、崩坏3、量子特攻、神魔、我的世界、虚荣等等。

未来，OPPO还将继续加入更多的90FPS高帧率游戏，为玩家带来极致的游玩体验。

总结：

对于ColorOS 7.1，笔者私以为，这是OPPO有史以来最为出色的系统，在R17之前，你或许可以认为ColorOS是OPPO的短板，在整个体验中不那么亮眼，但ColorOS 7.1，绝对是OPPO手机的核心竞争力之一。

如果非要挑出什么毛病，系统更新不那么及时或许是槽点。但笔者在思考后同样也认为，这并不是OPPO不愿意将新系统第一时间推送给消费者，而是根据消费者的实际需求而综合考量的，据笔者观察，绝大部分OPPO手机的用户，对手机系统的更新并不像小米、华为的用户那么敏感，更多的，他们更追求稳定、可靠的系统体验，这是针对不同人群的升级策略和理念问题。

沈义人在微博中也曾提到，过去升级策略一向有些谨慎（不停的尝鲜和测试担心大面积升级中遇见不可控的品质问题），毕竟大多数人手机还是个工具，稳定是第一。未来系统的升级策略也在做更进一步的提升讨论。

不过玩家们大可放心，因为OPPO在Ace2发布之前，已经大规模推送了ColorOS 7正式版的更新，适配 Reno、Reno Ace、Reno 10 倍变焦版等等多款机型，相比以前，适配速度和方式都有重大进步。

回到主题，ColorOS 7.1是OPPO对消费者深一层体验的认知和理解，一台追求性能的旗舰手机，在硬件堆砌的背后，还需要对系统深一层的打磨，这也是OPPO软实力“内功”的展示。