网吧行业又变天，疫情下的自救，只有靠升级

今天是全国网吧全面停业的第 81 天，一条热搜出现在新浪微博，询问「网吧什么时候开门」。

据了解，清明假期前后，部分地区的网吧曾小范围恢复营业，考虑到目前全国疫情还处在防控阶段，又被叫停。疫情期间压抑的游戏娱乐需求，形成热搜出现在网络上。

只是需求之下，网吧行业却在疫情期间经历了新一轮行业洗牌。一位网吧店主告诉极客公园，多数线下店于今年除夕前后停业，什么时候重新开张还不确定，这段时间通常是网吧的经营旺季，春节加上寒假的营收可能占全年 30%，全都打水漂了。

春节期间，网吧会筹备促销活动，举办热门游戏的电竞比赛。物料展板、装设摆设、海报都是提前备好的，这些投入也因为停业成为沉默成本。除却网费、店面租金、人员工资等日常开销外，为做好防疫工作，消毒清洁、安全防护等也是一笔不小的开支。

重庆电竞协会常务理事余博向极客公园介绍，一家拥有一百台电脑的网吧，其基本的运营费用是七八万，如果是稍微高档一些的会是十到十二万。因为长时间入不敷出，不少网吧业主选择彻底闭店。余博说，至少他了解的，重庆市区不下二十家网吧正在转手。

网吧是一个颇具历史感的行业，兴起于 2000 年前后，随着互联网和家用电脑全面普及而开始走向下坡路，近几年一直在谋求转型，改头换面成网咖、电竞馆。一位业内人士却评价，无论叫什么，多数门店本质上还是提供简单的上机服务。

作为端游的线下体验店，近年来端游已经鲜有现象级新作，反观移动手游佳作频出，网吧在内容侧可能「断粮」。此外，随着手游馆、桌游店、密室逃脱主题馆增多，线下娱乐的消费场景细化，网吧在消费侧又面临用户分流问题。网吧的市场份额进一步缩窄。

起步、成长、成熟、衰退，这是一家公司发展的生命周期。一个行业的变化亦然。网吧正在步入衰退期。这个行业该如何找到它下一个增长点，进而实现自救？白夜电竞董事长苏建告诉极客公园，将服务与需求配位，将线下消费场景与电竞结合做升级，或许是一剂良药。

「没有核心竞争力的行业」

2000 年，苏建在北京延庆区开了自己的第一家网吧，二十多台机位座无虚席，每天的流水大几千，超过了父母当时的月薪。即便经历 2003 年非典，这个行业也没受到重创。

苏建记得，非典时期网吧全面停业也是在三月，直到六月底才得以解禁。当年传奇、天堂等一批国产端游火热，复业之后，网吧迎来了一阵子报复性消费。可今非昔比。看到新闻说《王者荣耀》春节一天的流水破 20 亿，苏建甚至感到焦虑，担忧端游玩家们是否会在疫情期间习惯了手游，之后就不来门店消费了。

2012 年，无论全国的网吧数量，还是营收规模都达到了峰值。从这时起，网吧也开始一轮装修升级。各家开始比拼整洁度、舒适度，除了机位，还开辟了餐吧水吧。网吧变成了网咖，直到 2014 年，网吧行业从成熟期转向衰退期，2017 年全国网吧数量出现负增长。

为了维护用户粘性，苏建和同事们策划了一些小型线上互动。去年，魔兽世界怀旧服上线，吸引了不少老玩家回归网吧，是近两年来为数不多能够带动客流的端游。因此，疫情期间苏建发起了一些公会活动，让大伙儿跟着大神高手一起玩。此外，他们还会组织一些线上斗地主等休闲类游戏比赛。

一家网吧辐射的基本是方圆三五公里的住户。在北京苏建的白夜网咖有二十家，每家网吧的微信群百八号人彼此都相熟。端游对电脑性能要求高。为了便利用户在家上网，白夜还推出了电脑租赁服务，一共标准和豪华两个配置，半月起租，价格三到五百不等。多数网吧在疫情期间推出了这个服务。

为了提高限制电脑的利用率，有些网吧老板会将主机变成矿机，用来挖币。考虑到挖币对电脑性能有损害，苏建并没有这么做。但他在租赁上花了心思。不同于别家的一次性服务，苏建会在用户返还电脑后，退回一半的费用作为网费充值。基本上是通过电脑租赁完成了预充值赠送的促销。目的终究还是为了留住客户。

疫情突如其来，固然让网吧经营成为老大难问题，但苏建也看到了利好的一面。平日为吸引客流，有些网吧喜欢打价格战，引发恶性竞争，疫情会清退一批网吧行业的投机者。

在苏建看来，网吧行业一直没有核心竞争力。「可能最大的竞争力就是资金，你可以持续装修，跟着主流硬件更新设配。」

服务与市场需求如何配位？

这些年，尽管从网吧一路升级成网咖，再到电竞馆，这个行业同质化竞争的问题依然没有得到解决。大家做的无非都是在优化用户的上网体验，但在移动互联网普及的今天，这种服务的价值属性已然不高。在苏建看来，网吧的出路之一是与电竞深度结合。

过去，电竞比赛对不少网吧老板而言，「算是个鸡肋」。生意火爆时，办比赛占用大量机位影响正常运营。奖金太少了，用户参与积极性不高。奖金太多，又会吸引一批赏金猎手型玩家入场，打完比赛赚到奖金后就走了，既没起到拉新效果，还伤害了网吧老用户的体验。

苏建接触过的一家连锁网咖也遇到了类似处境。这家网咖在厦门，为了做差异化，老板将门店升级成电竞馆，也会举办一些比赛。可是经营了一段时间后，发现效果并不理想，「营收没什么变化，甚至还不如隔壁没有升级的网咖好。老板就比较迷茫了。」在苏建看来，这类形式的电竞馆实际就是个电竞主题的网咖，跟普通网咖并没有太多区别。

于是，苏建和同事为这家网吧进行的深度改造，主要是围绕电竞搭建一套完整的体系，涉及赛事策划，电竞资源对接能力等。「以前网咖办比赛，很难拿到更多资源，对接的往往是一些代理商、广告公司，合作的方式也很有限，比如机器、机房租赁等等，」苏建介绍。

这种电竞馆转型的思路是，在现有上机用户市场缩窄的情况下，提高自身电竞赛事策划的整体实力，并且能够承接来自游戏公司、大型企业、商超在当地举办比赛的需求，拓宽 B 端市场的服务能力。此外，目前北京、上海、海南多地都出台了电竞相关的产业扶持政策，网咖的升级也需要和这些利好政策对齐。

有业内人士指出，目前这类转型的瓶颈之一是专业人才缺失。针对单店店长的能力需求，已不再是管理门店日常经营，还涉及电竞赛事策划、营销传播等多种需求。一位网咖老板告诉极客公园，疫情期间，他就在组织店长和员工集体上网课，提高相关的专业知识。

网吧行业正在进行一轮优胜劣汰的大逃杀。疫情只是催化了这场赛程的加速。当一个行业步入衰退期，企业对自我的升级成为自救关键，一场服务能力与市场需求配位的刷新势在必行。