新能源、燃油车“互相伤害”，同品牌4S店之间也下重手

“您好先生，打扰您了……现在购车有一万多元的优惠。”

在广州白云一家汽车4S店的办公室里，近十位销售在各自的座位上不停拨打着电话，告知潜在客户最新的优惠。销售经理张延告诉懂懂笔记，受外部环境因素影响，第一季度的销量仅是去年同期的三成。

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，今年2月份汽车销量同比下降了79.1%，全国汽车销量仅为31万辆。

汽车消费停滞，购车需求受抑，大量新车库存积压在车企、4S店的仓库中。为了刺激汽车消费，各地纷纷推出相应的鼓励措施，诸如限号城市增加新车落户指标、旧车置换奖励增加、新能源购车补贴、免购置税等等……

这其中，燃油车与新能源汽车市场的竞争也越发激烈。为了提振新车销量，厂商加大了走量车型的优惠、置换补贴力度。加上部分城市给予购车用户的相关补贴纷纷落地，燃油车与新能源汽车竞争的因素不断变化。为此，很多4S店都在发动所有的销售人员，尽量争取潜在的购车用户。

鼓励购车措施出台，燃油车趋势抬头

“我们以店里最走量的、最受欢迎的紧凑型车举个例子，厂家市场指导价是12万元，目前算上综合补贴，能优惠大约在1.6万元左右。”在4S店内，张延告知优惠之外，店内还赠送大量购车精品、油卡，就是为了刺激消费者在疫情期间购车。

参考广州2月份小汽车增量牌照竞拍的最低价格，购车综合优惠1.6万元的幅度，基本等同于一套牌照的价格。对于在新能源汽车和传统燃油车之间摇摆不定的消费者而言，的确具有很大的诱惑力，“这次促销的主要目标，是那些原来准备购买新能源汽车的顾客。”

目前部分品牌厂商的降价、优惠幅度可谓史无前例，据张延透露，有几家传统汽车品牌的综合优惠力度高达3万元以上。高幅度的购车优惠力度，对于潜在用户的转化效果相当明显。

“虽然三月份的销量不及同期，但目前购车的顾客当中，有六成是原本想购买新能源汽车的。”他兴奋地表示，由于部分一线城市普遍限号、限行，近两年传统汽车的销量受制严重，但近期随着厂商加大优惠力度，算上购车补贴，传统品牌的4S店终于可以扬眉吐气了。

在他看来，广深等一线城市已经陆续增加了传统燃油车的落户指标，很可能会促进燃油车销量，阻击新能源汽车的增长势头，“之前新能源汽车的最大卖点，除了能上牌和不限行外，就是用车成本低。但目前汽油也价降了，燃油车的用车成本也不高。”

张延告诉懂懂笔记，在上述有利因素影响下，传统汽车4S店的竞争对手正逐渐由同定位、同级别的竞品，变成了同级别新能源汽车销售门店，“同为紧凑型级的家用轿车，新能源价格比汽油车更高，何况目前燃油车优惠更大，足以抵消新能源牌照的优势。”

那么，面对传统汽车厂家巨大的优惠力度，新能源车4S店如何回击？

限行限号优势不再，新能源力推微小迷你

“（新能源购车）免税、补贴政策延长了两年，很多厂家也有大幅的优惠，都想尽量多销出去一些库存。”

李海媛是深圳某知名品牌新能源车4S店的销售经理。谈到目前新能源车免税、补贴的相关政策延长两年，她感觉对纯电动汽车的销量提振仍然有限。

目前深圳小汽车增量指标竞拍的价格，均在四万元以上，因此传统汽油车厂商的优惠，相比汽车牌照的价格而言只是杯水车薪，唯一的优点是同级汽油车价格比新能源汽车更便宜，“即便是油改电的紧凑级轿车，价格也要比汽油版本高出三、四万元。”

新能源车型算上厂家保价优惠、新能源补贴和免税政策，落地价还是比汽油车高出不少，这让她也感到无语。近一段时间，一些居住在一线城市的外地用户，宁可购买一台更便宜的燃油车安上家乡的牌照，也不选择购买新能源汽车。

“无论是（新能源）厂家，还是4S店，目前都在主推更有竞争力的小型车、微型车。”李海媛表示，所谓的小微车型即A00级，以两座或极紧凑的四座布局为主，主要供顾客短途通勤代步。

大部分A00级纯电动汽车价格相对便宜，算上补贴之后零售价均在5~7万元之间，再加上厂商的保价优惠，落地价格介乎4~6万元之间，“如果顾客日常使用场景只是短途代步，在市内上下班通勤的话，还算是不错的选择。”

相关数据显示，2020年2月新能源汽车销量遭遇“滑铁卢”，销量排名前十的车型当中，除了特斯拉Model3以及埃安S、北汽EU、秦EV等商用采购较多的车型外，作为A00级车型代表的eQ1、E100均排名靠前。

“不是所有厂商都推出了小微级别的纯电动汽车，这种车型一直都不太好销。”尽管厂家和4S店都在力推A00级代步纯电动汽车，但李海媛担心传统汽车的优惠幅度会继续增大。“如果燃油车厂商加大优惠、降价的力度，A00级纯电动汽车的价格优势会更减弱。“

目前，她所在4S店的领导要求全员全时间推广销售，争取在传统汽车新一轮优惠降价的“期限”前，尽可能消化店内A00微型车的库存压力，完成厂家考核。

“现在新能源4S店的竞争对手，除了其他新能源车竞品车型，还有同品牌的4S店。”李海媛强调，新能源领域的竞争呈现白热化，更多4S店正在通过压缩竞争品牌4S店、同品牌4S店的生存空间，来实现某种程度的“自救”。在她看来，区域内同品牌新能源车4S店最后也会洗牌，只剩下2~3家。

无论传统汽车与新能源汽车市场的竞争如何，购买汽车类型的最终选择权，还是落在消费者的盘算里。在潜在购车的消费者心里，这些优惠、促销、激励政策会产生哪些作用？

消费者砍预算，观望等待更大优惠

“我原本计划春节前买车，但现在想要等一等了。”

家住广州白云区的陈家恒，原本计划在春节期间购买一辆新能源纯电动汽车用于往返番禺和越秀通勤，彻底摆脱搭乘地铁“死亡三号线”之苦。然而一场疫情打乱了原本的购车计划。

出于对公司前景的担忧，他决定将购车预算“降级”，购买一辆八万元左右的代步车。随着企业陆续复工，他也前往部分新能源4S店试驾、试乘了几款车，但听到销售的优惠政策介绍后，他却决定再观望一段时间，暂停购车计划。

“新能源车4S店给的优惠还可以，而且能继续免税，但汽油车也开始降价了，幅度蛮厉害。”让他感到意外的是，国内汽柴油价格的下调，以及本市新车购车补贴政策的推出。他认为无论是新能源还是汽油车的价格，都有可能进一步下滑。

“我这也算是买涨不买跌了，哈哈！“他计划等一系列政策、车企优惠力度稳定之后，再购买新车。如果新车价格足够优惠，陈家恒觉得甚至可以用有限的八万元预算，购买到品牌知名度、级别、配置更高的新车型，“相比这些好处，再挤几个月三号线也值了，何况汽油车和纯电动汽车还得竞争呢。”

和他一样，近期看到汽油车、新能源汽车“神仙打架”，感觉车价会进一步下滑的，还有家住深圳南山的张广和。他开的这辆跑了十年的赣牌大众汽车，目前零配件老化，经常出现故障，维修保养成本居高不下，因此没有深圳上牌指标又不想上老家牌照的他，一直想置换一辆新能源汽车。

近期，许多厂家为了提振销量大幅优惠，让他有些眼花缭乱，“燃油车优惠、降价幅度很大，新能源车肯定也会跟着降价的，我的旧车也能置换个好价钱。”他告诉懂懂笔记，如果燃油车的优惠幅度够大，他会改变原有购车计划，转而购买一辆技术更稳定的燃油车。

“燃油车指标竞拍价四万多，如果我看中的新车型能优惠三万左右，算起来就比新能源划算了。”张广和也表示，如果在汽油车与新能源的竞相降价中，新能源汽车优惠幅度更大，他或许也会选购一台插电混动车型。

一切决定都要等所有的优惠措施、鼓励购车逐步落实后，新车市场价格稳定后再说，对于他来说，汽车是家庭大件，任何消费者都是要花最少的钱，买到配置、性价比更高的车型，“身边很多朋友、同事都在观望车市的行情，等到优惠最大、政策最优时再下手。”

【结束语】

相关业内人士告诉懂懂笔记，新能源汽车的发展时间较短，而且过去过分仰赖政策的扶持，普通消费者对于新能源汽车的实际认可程度并不高。近期如果燃油车优惠力度加大，上牌指标增加，势必会抵消新能源车以往的一些优势。

至于政策、油价、优惠因素是否能让燃油车的风头超过新能源汽车，成为近期用户购车的首选，还要看各品牌间优惠力度和营销推广的竞逐结果。可以预见的是，无论汽车行业的竞争态势如何，越来越多的消费者都在理性观望，并伺“低价“而动。

这种心态以前如此，疫下更是如此。